TAR film dell'anno ai London Critics' Circle Awards 2023, Decision to Leave miglior film straniero

I London Critics' Circle Film Awards 2023 hanno eletto il provocatorio Tár, interpretato da Cate Blanchett, film dell'anno. Il thriller sudcoreano Decision to Leave è il miglior film straniero in ex aequo con l'irlandese The Quiet Girl.

TAR ha vinto tre premi maggiori, con Todd Field nominato Regista dell'anno e Cate Blanchett Attrice dell'anno, premio vinto in precedenza nel 1998 per Elizabeth e nel 2013 per Blue Jasmine.

"Tár riguarda l'esperienza femminile, ma è anche al di là dell'esperienza femminile. È davvero, davvero complicato e il pubblico ha fatto spazio a quella complicazione", ha detto Cate Blanchett, ritirando il premio. "Personalmente, è stato il set cinematografico più libero, libero, fluido, esilarante, stimolante e creativamente pericoloso in cui sia mai stata. Ed era pieno di ambiguità e delle cose che noi, come specie, troviamo così difficile da focalizzare, discutere e definire, non solo le cose all'interno dei sistemi in cui lavoriamo, ma dentro noi stessi".

Gli spiriti dell'Isola di Martin McDonagh ha vinto cinque premi, inclusi l'Attenborough Award per il film inglese o irlandese dell'anno, il premio per la miglior sceneggiatura, l'attore dell'anno andato a Colin Farrell e il miglior attore e attrice non protagonista è andato a Barry Keoghan e Kerry Condon.

Florence Pugh e Bill Nighy sono stati eletti miglior attrice e miglior attore inglese o irlandese del 2022.

L'acclamato Decision to Leave di Park Chan-Wook e il dramma di Colm Bairéad, The Quiet Girl, sono stati eletti con un ex aequo miglior film straniero dell'anno. Park Chan-Wook ha ringraziato il Critics' Circle con un videomessaggio.

Di seguito l'elenco completo dei vincitori dei London Critics' Circle Film Awards 2023.

Film dell'anno

"Tár"

Film straniero dell'anno (ex aequo)

"Decision to Leave" "The Quiet Girl" ("An Cailín Ciúin")

Documentario dell'anno

"All the Beauty and the Bloodshed"

The Attenborough Award:

Film inglese/irlandese dell'anno

"Gli spiriti dell'isola"

Regista dell'anno

Todd Field - "Tár"

Sceneggiatore dell'anno

Martin McDonagh - "Gli spiriti dell'isola"

Attrice dell'anno

Cate Blanchett - "Tár"

Attore dell'anno

Colin Farrell - "Gli spiriti dell'isola"

Attrice non protagonista dell'anno

Kerry Condon - "Gli spiriti dell'isola"

Attore non protagonista dell'anno

Barry Keoghan - "Gli spiriti dell'isola"

Attrice inglese/irlandese dell'anno

Florence Pugh - "Don't Worry Darling," "Puss in Boots: The Last Wish," "The Wonder"

Attore inglese/irlandese dell'anno

Bill Nighy - "Living"

The Philip French Award:

Regista inglese/irlandese rivelazione

Charlotte Wells - "Aftersun"

Attore inglese/irlandese esordiente

Frankie Corio - "Aftersun"

TECHNICAL ACHIEVEMENT AWARD

"Guillermo del Toro's Pinocchio" - Guillermo del Toro e Brian Leif Hansen, animazione

DILYS POWELL AWARD FOR EXCELLENCE IN FILM

Michelle Yeoh