Park Chan-wook: svelati i primi dettagli del nuovo film del regista di Old Boy

Due anni dopo Decision to Leave e in attesa della serie Il simpatizzante (in arrivo su Sky), Park Chan-wook ha trovato il suo prossimo progetto che lo riporterà sul set già questo autunno.

Lee Byung Hun e Son Ye Jin sono in trattative per i ruoli da protagonisti. In particolare, Lee ha già lavorato con Park in Joint Security Area del 2000 e Three... Extremes del 2004. Questa sarebbe la prima volta, invece, che Son lavora con il regista.

Il film, descritto come il "progetto che il regista insegue da tutta la vita", arriva due anni dopo l'acclamato Decision to Leave. Prima, però, rivedremo Park come co-creatore, scrittore e regista dei primi tre episodi della prossima serie limitata di HBO e Sky, Il simpatizzante, di cui potete recuperare il trailer ufficiale.

Oldboy, Park Chan-wook sul remake di Spike Lee: "Un'esperienza divertente, ma irreale"

Park è la mente dietro Old Boy, The Handmaiden e Lady Vendetta. I suoi film, solitamente thriller o noir, si addentrano profondamente nella violenza fisica e nella psicologica dei personaggi.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, il prossimo film di Park potrebbe essere presentato in anteprima a Cannes 2025, che si preannuncia già come un evento straordinario. Tra gli altri registi che potrebbero presentarsi sulla Croisette l'anno prossimo figurano Almodovar, Linklater, PTA, Malick, Trier, Zvyagintsev, Haynes, Mitchell, Weerasethakul, Verhoeven, Ramsay, Big Gan, Serra, Dardenne e Wes Anderson.