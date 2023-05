Decision to Leave in 4K e blu-ray, la recensione: super edizione per il pluripremiato film di Park Chan-wook

La recensione di Decision to Leave in 4K e blu-ray: trattamento di riguardo da Plaion per il pluripremiato film di Park Chan-wook, presentato con una smagliante slipcase a due dischi, ottima sul piano tecnico e discreta negli extra.

Il pluripremiato Decision to Leave, candidato all'Oscar come miglior film straniero e vincitore della miglior regia a Cannes dov'era stato presentato, dopo l'approdo in sala lo scorso febbraio ora esce in grande stile in homevideo. Per il raffinato thriller di Park Chan-wook, infatti, Plaion Pictures offre una super edizione in confezione slipcase a due dischi con il film sia in 4K UHD che in blu-ray, con extra presenti su questo secondo disco.

Decision to Leave: un'immagine di Park Hae-il

È l'occasione giusta per scoprire, se ancora non l'avete fatto, questo film spiazzante del regista coreano, che dopo tante storie di vendetta sfoggia una vena sentimentale e poetica. In Decision to Leave il detective Hae Jun indaga sulla morte misteriosa di un uomo precipitato da una montagna. Suicidio, incidente o omicidio? Il problema è che il detective perde completamente la bussola per la giovane vedova della vittima, una donna affascinante di nome Seo-rae, che è anche la principale sospettata del possibile omicidio. Una passione che diventa ossessione e lo porterà a compiere decisioni rischiose.

Video 4K di buona qualità, ma pesa l'assenza dell'HDR

Come accennato, davvero di rilievo il trattamento riservato da Plaion a Decision to Leave, non solo per la bella slipcase, ma soprattutto per la possibilità di offrire il film nel formato 4K UHD, oltre che in quello blu-ray. Il risultato per quanto riguarda il video è molto buono, anche se non al super top. Il quadro è nitido, il dettaglio abbastanza incisivo in quasi ogni frangente, anche quelli luminosamente più complicati, e i particolari su volti, costumi, scenografie e ambientazioni sono ben curati.

Decision to Leave: un'immagine di Tang Wei

Sul fronte cromatico, Decision to Leave presenta una tavolozza piuttosto sobria, il contrasto è buono e i neri profondi, con un'efficace resa delle scene scure, ma la mancanza dell'HDR si fa sentire in qualche frangente dove sarebbe stata utile una maggior intensità nei colori e più profondità nelle sfumature. Ed è solo per questo che le immagini, pur deliziose e ben dettagliate, non hanno quell'impatto di altri 4K. Il blu-ray è ottimo per il formato, ma sconta ovviamente rispetto al 4K una minor risoluzione, che si avverte soprattutto sui campi lunghi.

Audio eccellente, potente e preciso, con una separazione chirurgica dei canali

Decision to Leave: Park Hae-il e Tang Wei

Sul piano tecnico impressiona di più il reparto audio, con le tracce DTS HD 5.1 sia per l'italiano che l'originale. È davvero chirurgica e spettacolare infatti la separazione dei canali, con un asse posteriore incredibilmente incisivo anche sui minimi particolari. Le voci girano in maniera perfetta fra i diffusori a seconda della posizione, ma la spazialità è assicurata soprattutto dalla cura di tutti gli effetti ambientali, dal vento alle onde, da quelli sulla montagna fino dal semplice rumore di una tubatura dell'acqua. Ogni piccolo particolare è ben dislocato, con una direzionalità che poche volte avevamo sentito così precisa. Il tutto completato da una colonna sonora calda e avvolgente, dialoghi puliti e corposi, e un intervento dei bassi discreto ma puntuale ed energico quando ce n'è bisogno. Insomma un mix davvero esemplare, potente e preciso, nonostante il film non sia certo d'azione.

Extra discreti con 20 minuti di materiale

Heojil kyolshim: una foto del film

Gli extra sono discreti, con tante featurette ma molto brevi per un totale di una ventina di minuti di materiale. Si parte con Park Chan-Wook racconta: la nascita del film (3') e con Park Chan wook racconta: il significato del film (3'), dove ovviamente il regista svela parecchie curiosità sull'idea e la realizzazione dell'opera. A seguire Dietro le quinte al festival di Cannes (2') con alcune immagini e interventi dalla Croisette, dove il film è stato premiato. Troviamo poi un'intervista esclusiva a Park Hae-Il (6' e mezzo), una featurette su I protagonisti (2'), un making of (3') e infine il trailer.