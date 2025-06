Superman: Warner Bros. voleva far fuori Henry Cavill ben prima dell'arrivo di James Gunn

James Gunn ha confermato che la Warner Bros. voleva un nuovo interprete nel ruolo dell'Uomo d'Acciaio al posto di Henry Cavill anche prima del suo coinvolgimento in The Suicide Squad.

Warner Bros. voleva un nuovo interprete per il personaggio di Superman al posto di Henry Cavill ben prima del 2021, quando James Gunn, reduce dal licenziamento da parte di Disney per via di alcuni suoi vecchi post provocatori, fu chiamato dalla DC a dirigere il reboot di The Suicide Squad. A confermare la voce è stato lo stesso Gunn, a cui fu offerto un reboot di Superman in tempi non sospetti, ma il progetto non era un sequel de L'uomo d'acciaio di Zach Snyder.

Warner Bros. aveva inizialmente offerto a Gunn la regia di Superman prima di affidargli The Suicide Squad, ai tempi della precedente era DC. Anche allora, prima che i piani fossero definiti, lo studio voleva un nuovo attore per interpretare Superman dopo Cavill, "quindi era ancora più complicato di adesso", ha ammesso il regista in un'intervista con Entertainment Weekly, confessando inoltre: "Non avevo un'idea precisa di cosa sarebbe stato quel film".

Henry Cavill nei panni di Superman

La rottura tra Henry Cavill e i DC Studios

Le parole di James Gunn confermerebbero le voci secondo cui Henry Cavill sarebbe stato segretamente licenziato dal ruolo di Superman dopo essersi rifiutato di comparire in un cameo in Shazam!, del 2019.

David Corenswet ha raccolto l'eredità di Henry Cavill diventando il nuovo interprete di Superman

È stato solo quando Dwayne Johnson ha usato il suo potere di star per riavere Henry Cavill in Black Adam del 2022 che la Warner Bros. è stata costretta a intervenire, ventilando la sua presenza in The Flash e in un potenziale sequel de L'Uomo d'Acciaio. La proposta non si è mai concretizzata, così quando James Gunn ha lanciato il suo nuovo film su Superman, ha immediatamente deciso di riassegnare il ruolo principale.

L'idea speciale alla base del suo Superman si è ppi trasformata fino a comprendere il nuovo protagonista David Corenswet. "Nel corso degli anni, le storie che ho raccontato sono diventate meno sfacciate. Volevo raccontare la storia di qualcuno che fosse veramente buono in un mondo che non apprezza la bontà, in un mondo che deride la gentilezza e i valori umani fondamentali" ha spiegato il regista.

"Il fatto che potesse volare, sollevare edifici e sparare raggi laser dagli occhi era davvero secondario rispetto alla persona che c'è dietro il supereroe".

Faremo la conoscenza di questa nuova versione di Superman a partire dal 9 luglio, data di uscita di uno dei 15 film più attesi al cinema dell'estate 2025.