Dwayne Johnson rompe il silenzio sull'uscita di Henry Cavill dalla DC: "Abbiamo fatto del nostro meglio"

Dwayne Johnson si è preso un momento sul red carpet degli Oscar 2023 per riflettere sugli sconvolgimenti dell'Universo DC che hanno portato alla definitiva uscita di scena del Superman di Henry Cavill, da lui riesumato nella scena post-credits di Black Adam nella speranza di un futuro crossover Black Adam/Superman. Marc Malkin, redattore senior di Variety, ha incontrato Johnson e gli ha chiesto se il Superman di Cavill è stato eliminato per sempre dall'Universo DC nonostante il suo tanto pubblicizzato ritorno in Black Adam.

Black Adam: Dwayne Johnson in una scena del film action

"Tutto quello che potevo fare, e tutto quello che potevamo fare quando stavamo girando Black Adam, era fare del nostro meglio, circondarci delle persone migliori e realizzare il miglior film possibile", ha detto Dwayne Johnson. "Il punteggio del pubblico ha raggiunto il 90%. La critica ci ha massacrato, ma è così che funziona".

II divo prende in prestito una metafora sportiva per spiegare il suo punto di vista: "È come quando hai una squadra di football professionista e il tuo quarterback vince i campionati e il tuo allenatore vince i campionati, ma poi arriva un nuovo proprietario e dice: 'Non sei il mio allenatore, non sei il mio quarterback. Chiamerò qualcun altro'".

Dwayne Johnson si riferisce ovviamente ai nuovi capi dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, il cui arrivo è stato annunciato solo pochi giorni dopo l'uscita di Black Adam nelle sale lo scorso ottobre. Nel riportare in vita il Superman di Henry Cavill, Johnson stava gettando le basi per il suo universo DC in cui la relazione tra Black Adam e Superman sarebbe stata esplorata in più film. La tiepida accoglienza al botteghino di Black Adam, che non è neppure arrivato a 400 milioni globali, e l'arrivo di Gunn e Safran hanno stoppato il piano del divo. Ecco le sue parole:

"James Gunn e io abbiamo parlato, e Black Adam non sarà nel loro primo capitolo del nuovo Dc Universe. Tuttavia, DC e Seven Bucks hanno concordato di continuare a esplorare i modi migliori in cui Black Adam può essere utilizzato nei futuri capitoli del multiverso DC. Dopo 15 anni di duro lavoro per realizzare Black Adam, sono molto orgoglioso del film che abbiamo consegnato ai fan di tutto il mondo. Guarderò sempre alla reazione dei fan a Black Adam con enorme gratitudine, umiltà e amore".