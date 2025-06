Superman: il nuovo trailer ha rivelato il vero volto (e l'identità?) di Ultraman [SPOILER]

Aguzzando la vista, alcuni fan hanno notato un importante dettaglio nel nuovo trailer di Superman che avrebbe a che fare con l'identità di Ultraman, possibile villain del film di James Gunn.

Finora il marketing ha lasciato intendere che il villain contro cui il Superman di David Corenswet si andrà a scontrare è Lex Luthor, che adesso avrà il volto e la testa pelata (solo per l'occasione) di Nicholas Hoult. Secondo Comicbookmovie.com, sarebbe proprio di Lex Luthor la responsabilità di aver creato Ultraman facendolo passare per il Martello di Boravia per aizzare Metropolis contro Superman. Da mesi sentiamo anche voci secondo cui Ultraman sarebbe un clone di Superman, ipotesi confermata dalla sua capacità, e da quella del Martello, di usare la visione termica.

Tra i fan si rafforza, dunque, l'ipotesi che Ultraman sia una versione deformata di Superman e forse perfino una prima incarnazione di Bizzarro. Tuttavia, uno sguardo più attento al cattivo senza maschera, come viene mostrato nel trailer, suggerisce che il regista James Gunn stia percorrendo una via alternativa molto più originale.

Chi si cela dietro l'identità di Ultraman?

Come mostrano gli screenshot del trailer diffusi su X, il personaggio che intravediamo sembra indossare la tuta di Ultraman, ma il suo volto non è esattamente umano. Ecco perché, secondo alcune teorie, quella di Gunn potrebbe essere l'interpretazione di Superman di Ultra-Humanite.

Nei fumetti DC, Ultra-Humanite è il primo supercriminale affrontato da Superman. Il personaggio è stato concepito per esserne l'esatto opposto: alla forza sovrumana di Superman si contrappone un criminale dal corpo storpiato, ma in grado di controllare le menti grazie al suo intelletto superiore.

Ma riguardo all'identità di Superman si materializza un'ulteriore ipotesi. Alcuni indicano la possibilità che la creatura vista nel trailer sia H'El, un kryptoniano creduto un esploratore spaziale al servizio dei grandi scienziati Jor-El e Lara Lor-Van. A sua insaputa, si trattava in realtà un clone illegale di diversi kryptoniani cresciuto con l'errata convinzione di essere nato naturalmente.

Tra le due ipotesi, al momento la più credibile sembra quella legata all'Ultra-Humanite, creato attraverso il DNA di Superman sembra probabile. Manca poco all'uscita di Superman nelle sale italiane, a partire dal 9 luglio tutte le ipotesi troveranno conferma (o smentita).