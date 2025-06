Superman accorciato da Warner Bros? James Gunn: "Non avrebbero potuto farlo neanche volendo"

James Gunn ci tiene a fare chiarezza sulla reale durata del suo Superman, smentendo le voci di tagli imposti da Warner Bros. per migliorare la qualità del cinecomic.

Su Instagram Threads, un utente ha chiesto a Gunn se la notizia sulla durata di due ore e nove minuti fosse corretta. Gunn ha risposto affermando che la durata era esatta.

"Inclusi i titoli di coda/post credits, la durata è di 2 ore e 9 minuti", ha risposto il regista.

Riguardo alle voci di tagli imposti da Warner Bros., ha specificato:

"Non c'è niente di vero in questo. E non potrebbero farlo nemmeno se volessero. È un film dei DC Studios."

David Corenswet soccorre un droide

Cosa aspettarci dal Superman di James Gunn?

Nei giorni scorsi si erano diffuse voci di modifiche radicali apportate a Superman dopo le proiezioni test, voci che James Gunn ha prontamente respinto al mittente.

Per il suo reboot, che è anche il film di punta del nuovo DCU oltre a essere uno dei film al cinema più attesi del 2025, il regista ha puntato su David Corenswet, affidandogli il ruolo dell'Uomo d'Acciaio. Al suo fianco, Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane, mentre Nicholas Hoult interpreta il cattivo del film, il megalomane super-genio Lex Luthor. Altri membri del cast includono Skyler Gisondo nel ruolo del giornalista Jimmy Olsen, Anthony Carrigan in quello di Metamorpho, Nathan Fillion in quello di Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced in quello di Hawkgirl ed Edi Gathegi in quello di Mister Terrific.

Superman di James Gunn, in uscita nei cinema italiani a partire dal 9 luglio, arriva dodici anni dopo la precedente iterazione sull'eroe dei fumetti DC, L'uomo d'acciaio di Zack Snyder, che ha incassato 670 milioni globali lanciando un franchise proseguito sull'universo DC proseguito con Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, Suicide Squad e The Flash. La timeline si è conclusa a dicembre 2023 con Aquaman e il Regno Perduto.