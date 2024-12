Superman, James Gunn e il trailer di un film che promette di essere "grandioso"

Fughiamo i dubbi, il teaser trailer di Superman, che abbiamo potuto vedere in anteprima, è fenomenale. Lungi giudicare un film dalle prime immagini rilasciate, ma quello di James Gunn, che si è caricato sulle spalle l'intero DC Universe, si preannuncia decisamente convincente. "Siete i secondi a vederlo, la prima a cui l'ho mostrato è stata mia mamma, il giorno del Ringraziamento", confida il regista, durante la presentazione del trailer alla stampa mondiale.

Sul set di Superman

Un grande momento per i DC Studios, ben rappresentato da un trailer che, secondo Gunn, "rappresenta accuratamente il film". All'inizio del trailer vediamo subito Clark Kent alias Superman, interpretato da David Corenswet, soccorso dal mitico cane Krypto ("Un personaggio importante" secondo Gunn). Successivamente, ecco in scena anche Lois Lane con il volto di Rachel Brosnahan e Lex Luthor interpretato da Nicholas Hoult. Sopra, la città di Metropolis e, anche, la sensazione che questo Superman parli sopratutto del presente, e di quanto oggi la figura dell'eroe sia ormai utopica.

Superman: il teaser trailer raccontato da James Gunn

"Il nostro è un grande film di fantascienza, ma anche concreto per come trattiamo i personaggi", prosegue il regista, "Volevo che fosse qualcosa che rappresentasse l'essenza di Superman, il Superman con cui sono cresciuto e che ho amato, ma anche qualcosa di nuovo allo stesso tempo. Credo che alla fine sia stato più facile di quanto pensassi, perché nel film ci sono i tratti tradizionali di Superman: la speranza, l'onestà e la bontà". Tra l'altro, in Superman, che uscirà al cinema nel luglio del 2025, vediamo il rapporto tra Clark e Lois, come "Non si è mai stato visto in nessun altro film".

David Corenswet è Superman

Il Superman di James Gunn, dunque, è un mix tra il nuovo e il classico. Un equilibrio che parte dal look (per dire, c'è la S gialla sul mantello). "Quando ho iniziato con I guardiani nessuno sapeva chi fossi. C'erano poche persone arrabbiate perché Yandu non aveva una pinna nel primo film... Ecco, Superman è uno dei personaggi più popolari e famosi del mondo. Tutti hanno la loro idea di come dovrebbe essere, di come dovrebbe essere il suo costume, di quale dovrebbe essere la sua morale, di quali sono i suoi poteri. Ho cercato di trovare qualcosa che fosse il più vero e autentico possibile. Il bilanciamento è stato un processo segnato da errori, tentativi ed errori, sia nello scrivere la sceneggiatura che nel lavorare con Judianna Makovsky, la nostra costumista, e nel lavorare con i tecnici dei VFX, dando la sensazione tipica della Silver Age".

L'importanza di Lois Lane

Durante l'incontro, James Gunn ha anche rivelato di aver iniziato a scrivere il film prima di arrivare ai DC Studios. "Abbiamo visto Batman negli ultimi anni e abbiamo visto Wonder Woman. Superman non l'abbiamo visto molto al cinema. Ora, poter prendere Superman e giocare con il personaggio è stata una cosa che mi ha entusiasmato: sto vivendo il sogno di Peter Safran, il produttore. Ho accettato perché voglio realizzare il suo sogno".

Nel trailer, molto spazio è dedicato, appunto, a Lois Lane. "Volevo attori che avessero chimica tra loro. La chimica è una cosa strana, perché non sempre gli attori vanno d'accordo o si piacciono. Quando abbiamo fatto i provini per i ruoli di Superman e Lois, avevamo tre attori per Superman e tre per Lois, e li abbiamo messi tutti insieme. David e Rachel erano incredibili individualmente. E quando li abbiamo riuniti, c'era un'elettricità palpabile nella stanza. In parte è dovuto alla sensualità. Ma in parte è anche dovuto al modo in cui rimbalzano l'uno sull'altra, come fanno le vecchie star del cinema degli anni '40".

Il cane Krypto

L'altro spunto, su cui si sofferma James Gunn, è relativo al lavoro del giornalista, svolto sia da Lois che da Clark Kent. Un lavoro oggi vulnerabile, e precario. "Penso che rimarrete sconvolti da quanto il giornalismo faccia parte del film, e quanto sia importante per la storia. Il fatto che siano entrambi giornalisti e che Lois sia tanto brava nel giornalismo quanto Superman nel proteggere il mondo è una parte importante. Lois Lane è una persona che sarà ammirata da ragazzi e ragazze di tutto il mondo per la sua ricerca della verità".

Superman e Krypto

Il cuore del teaser trailer è, però, Krypto che salva Superman. James Gunn, che ha sempre tenuto in considerazione la quota animali nei suoi film (basti pensare a Guardiani della Galassia Vol. 3), ha quindi dato molto spazio al fedele amico di Superman: "Un cagnolino piuttosto terribile, ma lo si ama perché è un cane. E come fai a non amarli? Ha degli occhi innocenti e carini. È basato sul mio cane Ozu".

Oltre la cultura geek

Se Superman è un personaggio fondamentale, non solo per la cultura geek, ma per il mondo intero, in questi tempi altamente polarizzati e in continuo cambiamento, quale messaggio può trasmetterci un simbolo così forte di speranza e libertà? Per James Gunn "Il mondo è effettivamente polarizzato. Anche internet è diventato polarizzato. Vivo in una zona rurale della Georgia e ho amici di tutte le diverse convinzioni politiche. Non sono una persona che crede nell'esclusione di qualcuno perché la sua politica è diversa dalla mia. Penso che, in fin dei conti, la maggior parte di noi stia cercando di fare del proprio meglio e di fare le scelte migliori che possiamo fare per noi stessi, cercando di fare le cose in modo compassionevole. So che è difficile crederlo in questi tempi in cui tutto è così bianco e nero, in termini di ciò che è buono e ciò che è cattivo. Tuttavia, spero che Superman ci unisca perché rappresenta quei valori fondamentali in tutti credono. O quasi...".