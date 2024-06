Superman: nuove immagini dal set svelano il logo del Daily Planet e Smallville

Mentre proseguono le riprese del reboot di Superman (prima intitolato Superman: Legacy) di James Gunn a Cleveland, Ohio, le strade della città si stanno trasformando in Metropolis e un breve video dal set è stato condiviso online.

Il filmato ci dà una rapida occhiata a diverse vetrine, una delle quali mostra il logo del Daily Planet. Come potete vedere in seguito, le scritte sono molto simili a quelle delle prime versioni dei fumetti, ma manca l'iconico globo del giornale. Tuttavia, non si tratta del vero edificio del Daily Planet, quindi c'è sempre la possibilità che il logo classico si trovi in cima al grattacielo.

Superman: le nuove scelte di casting risolveranno i due principali problemi de L'uomo d'acciaio?

Smallville e la fattoria dei Kent

Le riprese del film si sono svolte di recente a LaGrange, in Georgia, dove è stata allestita la fattoria dei Kent e l'area circostante. Sebbene lo scatto non riveli nulla, a parte uno splendido orizzonte boschivo di Smallville, Gunn ha condiviso su Instagram anche una nuova foto dal set.

Production crews are transforming Downtown Cleveland into Metropolis for 'SUPERMAN'



(Via Greater Cleveland Partnership) pic.twitter.com/Ys1g1g4t2s — DC Film News (@DCFilmNews) June 11, 2024

First look at the Daily Planet logo in James Gunn's 'SUPERMAN' pic.twitter.com/mIB0OdixtS — DC Film News (@DCFilmNews) June 11, 2024

Finora, l'unica rivelazione importante che è emersa dalle immagini del set è una prima occhiata a María Gabriela de Faría nel ruolo di Engineer, ma qualche settimana fa abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo ufficiale a David Corenswet nella sua Super-tuta. L'immagine, che mostrava un Uomo d'Acciaio già collaudato per affrontare un'altra minaccia potenzialmente catastrofica per Metropolis, era abbastanza efficace, ma probabilmente è giusto dire che la maggior parte dei fan non è rimasta troppo impressionata.

Superman sarà interpretato anche da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific e Anthony Carrigan in quello di Metamorpho.

Sara Sampaio è a bordo nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpreteranno "Ma" e "Pa" Kent, mentre Wendell Pierce sarà Perry White. Si dice anche che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film su Woman of Tomorrow, ma questo non è ancora stato confermato.

Non sappiamo ancora esattamente come questi altri supereroi entreranno nella storia, ma Gunn ha già rivelato che la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d'Acciaio, sarà esplorata nel film, suggerendo che questi personaggi saranno i suoi "super amici". Resta da vedere se faranno o meno parte di una vera e propria squadra.