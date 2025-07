Superman: primo sguardo alla Sala della Giustizia in un nuovo promo

Conto alla rovescia per l'uscita nei cinema del 9 luglio per il cinecomic di James Gunn che rivela uno dei luoghi chiave del fumetto DC, la mitica Hall of Justice.

La presenza della Sala della Giustizia in Superman di James Gunn non è mai stata un segreto vero e proprio. Quando la lavorazione nelle location di Cleveland e Cincinnati si è conclusa a febbraio 2024, erano già iniziate le speculazioni sulla possibile inclusione del quartier generale della Justice League nel film in preparazione. Ma ci ha pensato un promo della Toyota a tema Uomo d'Acciaio a svelare la mitica Hall of Justice.

A Cincinnati, Superman è stato girato presso la stazione ferroviaria Union Terminal, che ispirò i fumettisti Al Gmuer e Joe Barbera, i quali crearono la Sala della Giustizia per il cartone animato Super Friends degli anni '70.

Il quartier generale della DCU è ancora in costruzione, il che spiega il suo aspetto semplice e scarno, per ora, come affermato da Gunn. In precedenza il regista ha specificato che al momento della storia narrata nel film la Justice League non si è ancora formata, nonostante Superman sia attivo da tre anni.

Il ritorno dell'Uomo d'Acciaio

Scritto, diretto e prodotto da James Gunn, Superman costituirà la base per la prossima era narrativa DC.

A guidare il cast è David Corenswet nei panni di Clark Kent/Kal-El. A lui si uniscono Rachel Brosnahan nel ruolo dell'intrepida giornalista Lois Lane e Nicholas Hoult in quelli del brillante e minaccioso Lex Luthor.

Il film introduce diversi eroi chiave della DC, con Nathan Fillion nei panni dell'irascibile Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced in quelli della guerriera alata Hawkgirl ed Edi Gathegi nei panni del geniale stratega Mister Terrific.

Lois Lane e il team dei Daily Planet

Altri membri del cast includono Sean Gunn che interpreta l'intrigante uomo d'affari Maxwell Lord, María Gabriela de Faría è Angela Spica (alias L'Ingegnere) potenziata ciberneticamente, mentre Terence Rosemore interpreta il ruolo di Otis. Wendell Pierce interpreta il caporedattore del Daily Planet, Perry White, mentre Sara Sampaio è Eve Teschmacher. Anthony Carrigan veste i panni di Metamorpho, l'Uomo Elemento mutaforma, mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpretano Jonathan e Martha Kent, i genitori adottivi terrestri di Clark.

Anche Milly Alcock farà il suo debutto nei panni di Supergirl prima di fare ritorno nel prossimo film standaole a lei dedicato, Supergirl.