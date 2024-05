Superman: James Gunn svela il look di David Corenswet nella prima foto ufficiale dal set

Il regista James Gunn ha condiviso online la prima foto di David Corenswet nell'iconico ruolo di Superman, svelandone anche il costume e il look nel film.

James Gunn ha regalato ai fan la prima foto di David Corenswet nell'iconico ruolo di Superman, svelando così anche il look e il costume che l'attore avrà nel film in arrivo nel luglio 2025.

Lo scatto mostra l'attore impegnato a indossare gli stivali e il regista ha svelato che l'immagine è stata scattata dalla fotografa di scena Jessica Miglio.

La prima foto del supereroe

David Corenswet è stato scelto da James Gunn per riportare sul grande schermo la storia di Clark Kent dopo la versione del supereroe interpretata da Henry Cavill nel DC Universe curato da Zack Snyder.

Da tempo i fan dei fumetti si stavano chiedendo che approccio fosse stato scelto dal filmmaker per quanto riguarda l'aspetto di Clark Kent e la sua immagine eroica e ora la prima foto permette di dare il via a commenti e altre ipotesi sugli elementi della storia che saranno al centro di Superman.

La nuova avventura di Clark Kent avrà come protagonista David Corenswet nella parte di Clark Kent. Accanto a lui ci saranno anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Wendell Pierce, Maria Gabriela, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabela Merced, Neva Howell e Nathan Fillion.

Nel film si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas.