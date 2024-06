Superman: le nuove foto dal set svelano un'iconica location del mondo DC

Le nuove foto del set di Superman hanno svelato per la prima volta un luogo iconico della mitologia dell'Uomo d'Acciaio all'interno dell'Universo DC.

Warner Bros. Discovery e i DC Studios stanno lavorando attivamente al primo capitolo del DC Universe, denominato "Gods and Monsters", che segnerà l'inizio del rinnovato franchise di James Gunn e Peter Safran. Il film con David Corenswet nei panni di Superman è attualmente in fase di riprese, che sono ormai in una fase avanzata.

Grazie a DCU_Updates su X, è stato svelato un primo sguardo alla fattoria dei Kent nel film di Gunn. Nelle foto possiamo vedere una casa rossa, gialla e nera che costituisce il set. Con il titolo di copertura "Genesis", le riprese si svolgeranno in quella location il 6 giugno; una lista del Central Casting riporta che la troupe sta ricercando "BAMBINI DI 6 MESI, BAMBINI DI 3 ANNI E BAMBINI DI 6 ANNI", suggerendo che dei flashback con un giovane Clark Kent potrebbero essere girati la prossima settimana. Resta da vedere quali attori del cast principale del film di Superman saranno presenti durante le riprese.

Nelle foto della Fattoria Kent manca un elemento cruciale

È fondamentale tenere in considerazione che queste immagini rivelano solo un angolo della Fattoria Kent dell'Universo DC, il che significa che nel film ne verranno mostrate altre. Rispetto alle passate incarnazioni live-action della fattoria dei Kent, questa è un po' più piccola, dato che non si tratta di una casa a due piani. Nei prossimi giorni, potrebbero arrivare altre immagini del set che potranno offrirci un'occhiata migliore alla casa dei Kent.

Superman: il personal trainer di David Corenswet svela il workout che ha trasformato l'attore in Clark Kent

L'elemento che ovviamente manca nelle ultime foto del set di Superman è l'iconico fienile, che di solito viene posizionato molto vicino alla casa dei Kent. Anche se non è presente in nessuna delle foto, il potere della magia cinematografica può essere facilmente utilizzato per aggiungere il fienile attraverso la CGI per farlo apparire vicino alla casa di famiglia. Anche se questo li aiuta a livello esterno, la troupe di Superman potrebbe girare le scene del fienile in un luogo diverso.

Superman di James Gunn uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.