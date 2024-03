Superman: María Gabriela de Faría è Engineer nelle prime foto dal set

Mentre continuano le riprese di Superman di James Gunn (originariamente intitolato Superman: Legacy) alle Svalbard, in Norvegia, sono state condivise online le prime foto dal set. Sfortunatamente, questi scatti non mostrano ancora David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio, ma ci danno un primo sguardo a María Gabriela de Faría con il costume da Engineer.

Nei fumetti, Angela Spica, alias Engineer, è un membro del supergruppo noto come The Authority. Ha un corpo liquido grazie ai naniti presenti nel suo flusso sanguigno e ha la capacità di creare oggetti solidi con questa lega metallica. Non sappiamo, però, se questi poteri saranno riproposti per il debutto del personaggio sul grande schermo.

Guardate la foto dal set di Superman qui sotto:

We have the first photos of Maria Gabrielle de Faria in her The Engineer costume on set of #Superman!



March 15, 2024

Superman, il cast

Superman è interpretato da David Corenswet nel ruolo dell'Uomo d'acciaio, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, Isabela Merced in quello di Hawkgirl, Edi Gathegi in quello di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardener/Green Lantern, and Anthony Carrigan in quello di Metamorpho. Inoltre, recentemente è stato annunciato che Sara Sampaio interpreterà Eve Teschmacher e Skyler Gisondo avrà la parte di Jimmy Olsen.

Non sappiamo ancora esattamente come questi altri supereroi entreranno nella storia, ma Gunn ha già rivelato che la doppia vita di Superman, sia come Clark Kent che come Uomo d'Acciaio, sarà esplorata nel film, suggerendo che questi personaggi saranno i suoi "super amici". Resta da vedere se faranno o meno parte di una vera e propria squadra. Il cinecomic arriverà nelle sale l'11 luglio 2025.