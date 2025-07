Superman, il sequel è già confermato ai DC Studios? Una star si lascia sfuggire troppo

Manca solamente una settimana all'uscita nelle sale di Superman e dopo mesi e mesi attesa potremo finalmente scoprire che aspetto avrà questo nuovissimo DC Universe di James Gunn. Intanto, dietro le quinte, i DC Studios potrebbero aver già iniziato a sviluppare il sequel sull'Uomo d'Acciaio di David Corenswet.

Alla domanda di Collider se si fosse portato a casa qualcosa dal set di Superman, l'interprete di Perry White, Wendell Pierce, ha risposto: "È un set bollente, non vorresti mai rovinarlo perché, sai, il sequel è [fa una pausa] non importa".

L'attore potrebbe essersi lasciato scappare troppo, in base alla pausa che ha fatto nel rispondere alla domanda del giornalista? È difficile dirlo, perché forse si stava solo divertendo o prendendo gioco della situazione. Tuttavia, Gunn ha lasciato già intendere di essere al lavoro a una sorta di seguito di Superman.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa sappiamo del sequel di Superman in sviluppo?

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

"Quello a cui sto lavorando è in qualche modo... voglio dire, sì", ha dichiarato il regista quando gli è stato chiesto dei piani per un possibile sequel. "Ma sarà un sequel di Superman in senso stretto? Non direi che debba esserlo necessariamente".

Superman: Lois Lane (Rachel Brosnahan) e il team del Daily Planet in una still dal trailer

"Non prendo mai in considerazione l'idea di dirigere qualcosa fino a quando non ho effettivamente completato la sceneggiatura; è solo in quel momento che mi dico: 'Sì, voglio farlo'. Ma probabilmente è il prossimo che dirigerò", ha continuato Gunn. "Sì, probabilmente, a essere del tutto realistici".

Si continua a vociferare che l'adattamento di World's Finest, un team-up tra Batman e l'Uomo d'Acciaio, potrebbe essere la storia al centro del sequel di Superman. In ogni caso, ci aspettiamo che il set del Daily Planet abbia un ruolo ricorrente nel DCU, e sicuramente in qualsiasi progetto in cui Clark Kent apparirà.