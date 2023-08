Superman & Lois, la quarta stagione potrebbe non essere l'ultima per la serie DC?

Superman & Lois potrebbe essere tra quei pochi show targati The CW a proseguire il suo corso anche oltre la quarta stagione, ovvero quella realizzata a cavallo di due ere televisive per il canale dopo l'acquisizione da parte di Nexstar.

L'ultimo baluardo dell'Arrowverse

Con la rivoluzione organizzativa in atto in casa The CW, vi è stato anche uno stravolgimento dei palinsesti, portando a numerose cancellazioni nel corso degli ultimi tre anni.

Certo, l'Arrowverse si stava pian piano riducendo a una manciata di titoli, anche per ragioni creative (9 stagioni di The Flash sono sembrate troppe a parecchi tra fan e addetti e ai lavori), ma c'era una serie che continuava indisturbata il proprio corso: Superman and Lois.

Superman and Lois: la stagione 4 si farà (ma con alcuni cambiamenti)

Lo show con Tyler Hoechlin ed Bitsie Tulloch aveva infatti resistito alla falce del cupo mietitore, ottenendo il rinnovo per una quarta stagione da 10 episodi (pur con tutte le condizioni del caso, come ad esempio la riduzione di series regular), che molti hanno creduto potesse essere l'ultima per la serie DC. E invece...

Squadra che vince non si cambia?

Come riporta Comicbook, che cita le parole del Presidente The CW Ben Schwartz, sembrerebbe che serie di successo che si dimostrano capaci di generare profitti per il network, non avrebbero motivo per non continuare.

"Abbiamo condotto questi show a un punto tale che non vediamo perché non possano andare avanti se generano profitti" avrebbe detto Schwartz a TVLine, parlando di Superman & Lois, Walker e le due serie di All American (quelle con i rating più alti del canale) "Se portano guadagno e hanno successo, e sono tra i nostri show più apprezzati, perché non dovrebbero?".

Sembra dunque che ci siano alte probabilità di vedere nuove avventure con protagonisti Clark Kent e la sua famiglia in tv, ma ovviamente, dovremo aspettare la stagione dei rinnovi e gli annunci ufficiali per scoprirlo.