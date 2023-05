The Flash, quali sarebbero stati dei finali alternativi per la serie The CW? Parlano gli showrunner

The Flash è ormai giunto a conclusione, ma l'attuale showrunner e l'ex-showrunner della serie The CW parlano dei finali alternativi a cui avevano pensato per lo show con Grant Gustin.

Dopo 9 stagioni, The Flash, la serie tv di The CW, è giunta a conclusione, così come il capitolo televisivo della storia DC noto come Arrowverse. E a giochi fatti, gli showrunner rivelano quale sarebbe stato per loro un buon finale alternativo per lo show.

Come poteva concludersi The Flash Pt. 1

Per Eric Wallace, lo showrunner che si è occupato negli ultimi anni della serie, The Flash non si è concluso esattamente come voleva...

ATTENZIONE SPOILER SERIES FINALE THE FLASH

Nel series finale abbiamo infatti visto Barry tornare ad essere il protettore di Central City, ma condividendo i suoi poteri con altri velocisti. Una soluzione che gli ha dunque permesso di vivere felicemente con la sua famiglia, pur continuando ad adempiere alle sue responsabilità da eroe. "Ho mantenuto il cuore del tutto sul piano emotivo, ma dato che non abbiamo avuto una stagione 10, non c'era semplicemente il tempo di mettere in scena ciò che avevo pensato" ha spiegato.

"Il finale che avevo in mente aveva a che fare con la Negative Force. E non abbiamo potuto fare molto di ciò che volevo, ma quella storyline sarebbe stata parecchio più ampia, e da esplorare molto più a fondo" ha poi aggiunto, senza tuttavia scendere nei dettagli.

Come poteva concludersi The Flash Pt. 2

Nella stessa intervista, poi, l'ex-showrunner della serie (e attuale showrunner di Superman & Lois) Todd Helbing ha raccontato come doveva invece chiudersi per lui la storia di Barry Allen.

"Ho sempre pensato che sarebbe finito con quel fatidico giornale che riportava 'Flash vanishes in crisis'".

Ma, ha aggiunto "ovviamente, una volta accaduti i fatti di Crisi [sulle Terre Infinite], non si poteva certo far così. E mi venne in mente un pensiero simile al fatto che Barry potesse diventare il fulmine che lo ha colpito. Restava bloccato nel futuro, e l'unico modo di proteggerlo da Reverse Flash rimaneva quello di crearsi da solo, fondamentalmente. Pensavo sarebbe stato un finale davvero figo".

E voi, quale finale avreste preferito?