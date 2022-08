The CW, raggiunto l'accordo: Nexstar acquisisce il 75% del network

Le trattative erano in atto ormai da mesi, e se ne parlava da ancor più tempo: il gruppo Nexstar ha acquisito la maggioranza delle azione del network americano The CW, raggiungendo l'accordo nelle ultime ore.

Era da gennaio che si chiacchierava di una possibile vendita di The CW da parte delle allora WarnerMedia e ViacomCBS, e di una possibile acquisizione dell'emittente dal gruppo Nexstar, e ora è avvenuto.

Acquisendo il 75% delle azioni della compagnia, con il restante 12.5% + 12.5% suddiviso tra Warner Bros. Discovery e Paramount Global, si permetterà ai proprietari precedenti di continuare a produrre contenuti originali per il canale, come riporta anche TV Line.

Mark Pedowitz, CEO e Presidente di The CW dal 2011, manterrà la stessa carica e farà da supervisore per le operazioni giornaliere successive all'acquisizione.

"La nostra acquisizione del network The CW è estremamente accattivante da un punto di vista strategico e operativo, perché ci permetterà di utilizzare la nostra esperienza operativa per migliorare le performance dell'emittente attraverso il management di questa potente piattaforma nazionale" ha dichiarato il CEO di Nexstar Perry Sook "Pianifichiamo di applicare gli stessi severi standard finanziari nel gestire The CW che utilizziamo con tutte le nostre altre imprese".

Cosa tutto questo può voler dire, sarà tutto da vedere, ma una trasformazione era già in atto da tempo in casa The CW, che negli scorsi messi ha annunciato il termine di diverse serie tv originali del suo palinsesto. Non ci resta da scoprire come si svilupperà la situazione.