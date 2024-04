Superman and Lois: Elizabeth Tulloch svela il titolo del finale della serie mentre inizia la produzione

È appena iniziata la produzione dell'ultimo episodio di Superman and Lois, di cui l'attrice di Lois Lane Elizabeth Tulloch ha rivelato il titolo: "It Went By So Fast". Brent Fletcher ha scritto l'episodio insieme a Todd Helbing, mentre la regia è affidata a Gregory Smith.

Dopo la messa in onda in autunno si concluderà l'ultima serie televisiva dell'Arrowverse (o dell'Arrowverse-adjacent) della DC. Tutti i titoli futuri saranno di competenza dei DC Studios.

"Ho cercato di scattare un normale selfie del tipo 'Primo giorno di riprese del finale della serie!', ma sono subito finita in lacrime. Che bel viaggio è stato questo. Sono così grata. Soprattutto alla nostra troupe, questo finale di stagione è stato duro fisicamente ed emotivamente per tutti, e vi vedo e so quanto duramente state lavorando e sono così grata a tutti voi", ha scritto Tulloch nel post su Instagram che segue.

Con un po' di fortuna, riusciremo ad avere qualche foto dal set del gran finale, anche se sono trapelate poche immagini dalla quarta stagione. Non sappiamo se ciò sia dovuto a una mancanza di interesse da parte dei paparazzi o a se sia un'indicazione del fatto che la serie sta risparmiando denaro per via del basso budget, non girando sul posto.

Superman and Lois

Superman and Lois è stato sviluppato da Todd Helbing e Greg Berlanti per The CW. Lo show ha come protagonisti Tyler Hoechlin nel ruolo di Clark Kent/Superman ed Elizabeth Tulloch in quello di Lois Lane.

Lo show segue l'iconica coppia di supereroi mentre affrontano le sfide della paternità e allo stesso tempo le responsabilità e i pericoli che derivano dall'essere il più grande protettore della Terra. La premessa di Superman & Lois si discosta leggermente dalle storie tradizionali di Superman, concentrandosi maggiormente sulle dinamiche familiari tra Clark, Lois e i loro figli adolescenti, Jonathan e Jordan Kent. La serie esplora come Clark riesca a bilanciare i suoi doveri di Superman con i suoi obblighi di marito e padre, il tutto vivendo nella piccola città di Smallville.