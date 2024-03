Superman & Lois: Douglas Smith sarà Jimmy Olsen nella quarta e ultima stagione dello show

Lo scorso novembre abbiamo appreso che Skyler Gisondo interpreterà il Jimmy Olsen del DCU in Superman di James Gunn. Tuttavia, un altro attore è stato appena scritturato per interpretare il miglior amico dell'Uomo d'Acciaio, questa volta per la quarta e ultima stagione di Superman and Lois di The CW.

TV Line riporta che Douglas Smith interpreterà il fotografo del Daily Planet, portando finalmente Jimmy in una serie che ne ha sentito la mancanza dal lancio nel 2021. Questa versione del personaggio è descritta come un "ventenne estroverso" noto per essere "l'anima della festa" in ufficio. Il sito aggiunge: "Nonostante sia un collega di lavoro di Clark, non è riuscito a farlo uscire dal suo guscio 'goffo'. All'oscuro del super-segreto di Clark, Jimmy è comunque determinato a diventare suo amico".

Smith è noto per Big Love e Big Little Lies. Tra i suoi crediti figurano anche Vinyl e L'alienista e ha interpretato il fratellastro del protagonista in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il mare dei mostri. Suo fratello maggiore - Gregory Smith - ha diretto otto episodi di Superman & Lois.

Nonostante il taglio del budget, che ha comportato una riduzione degli sceneggiatori e dei membri del cast, il team creativo di Superman & Lois si sta impegnando al massimo in questa ultima stagione per rendere felici i fan della DC.

Superman & Lois è stata sviluppata da Todd Helbing e Greg Berlanti per il network The CW. La serie ha come protagonisti Tyler Hoechlin nel ruolo di Clark Kent/Superman ed Bitsie Tulloch in quello di Lois Lane. La premessa dello show si discosta leggermente dalle storie tradizionali di Superman, concentrandosi maggiormente sulle dinamiche familiari tra Clark, Lois e i loro figli adolescenti, Jonathan e Jordan Kent. La serie esplora come Clark riesca a bilanciare i suoi doveri di Superman con i suoi obblighi di marito e padre, il tutto vivendo nella piccola città di Smallville.