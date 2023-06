Superman & Lois: la stagione 4 si farà (ma con alcuni cambiamenti)

Il destino di Superman & Lois era rimasto appeso a un filo nelle ultime settimane, ma finalmente è arrivata la notizia che ha reso felici i fan. La CW ha rinnovato lo show per una quarta stagione, ma con dei cambiamenti ben precisi rispetto al passato come annunciato da Deadline. Si tratterà dell'ultimo show a tema DC ad andare in onda dal momento che Gotham Knights è stato cancellato.

La stagione 4 sarà composta soltanto da 10 episodi ed è molto probabile che avrà un budget ridotto che potrebbe impattare anche sul cast. Queste le dichiarazioni della CW: "Siamo entusiasti di riportare All American: Homecoming e Superman & Lois a The CW. Queste serie sono due delle nostre più forti interpretazioni sulle nostre piattaforme lineari e digitali, con alcune delle fanbase più appassionate di tutta la televisione. Siamo grati ai nostri partner di Warner Bros. Television e Berlanti Productions per la loro continua collaborazione e non vediamo l'ora di iniziare le nuove stagioni".

Superman and Lois, giunto alla sua terza stagione, si è conquistato un buon pubblico di fedeli appassionati in questi anni. Si pensa anche che la serie potrebbe passare al servizio di streaming Max, precedentemente noto come HBO Max, anche se questa possibilità sembra poco probabile visti i piani futuri di James Gunn.

Superman & Lois: Jordan Elsass abbandona la serie tv

Il cast di Superman & Lois

A prestare i loro volti ai protagonisti di Superman and Lois sono Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman, ed Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane. A interpretare Lex Luthor ci pensa invece Michael Cudlitz, star di The Walking Dead. La serie è stata creata e scritta dal produttore esecutivo di The Flash, Todd Helbing. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns sono i produttori esecutivi.