DCU: James Gunn risponde per le rime alle teorie del complotto dei fan su Henry Cavill/Superman

Se il 2023 ha dimostrato qualcosa, è che il DCEU aveva un disperato bisogno di essere riavviato. Film come Shazam! Furia degli Dei, The Flash e Aquaman e il regno perduto sono stati dei flop, e i pessimi numeri al botteghino hanno confermato la fine del legame tra i fan e il franchise.

La Warner Bros. Discovery ha formato i DC Studios alla fine del 2022, incaricando il regista James Gunn e il produttore veterano Peter Safran di supervisionare una nuova serie di progetti ambientati nel DCU. Ovviamente non tutti ne sono stati contenti, soprattutto perché ha significato dire addio ad alcuni attori preferiti dai fan. La star di L'uomo d'acciaio Henry Cavill è in cima alla lista e il suo periodo come Superman si è concluso in circostanze tutt'altro che perfette.

Dopo il suo cameo in Black Adam, la Warner Bros. ha dato all'attore il via libera per annunciare il suo ritorno nei panni di Superman. Un paio di mesi dopo, Cavill fu licenziato dal ruolo perché Gunn, ora a capo dei DC Studios, voleva scegliere un nuovo Kal-El per il suo riavvio.

Da allora abbiamo appreso che il regista di Superman aveva in programma di raccontare una storia sull'Uomo del domani già nel 2021. Ciò ha in qualche modo portato ad emergere una teoria del complotto secondo cui Gunn ha sempre pianificato di spodestare Cavill e prendere il controllo del DCEU.

I commenti di Gunn

"Non capisco bene come possa avere senso", ha detto il co-CEO dei DC Studios, rispondendo a un fan su Threads. "A parte il fatto che non avevo alcun interesse a dirigere la DC finché Peter non ha deciso di farlo con me in modo che lui potesse fare le cose da dirigente e io potessi concentrarmi sulla creatività, quando sono stato assunto per scrivere Superman era sempre stato inteso che sarebbe stata una nuova storia di Superman".

"Allora perché dovrei mentire sul fatto di non averlo pianificato alla première di The Suicide Squad, che alla fine sarebbe equivalso alla stessa cosa? Che senso ha questa particolare teoria del complotto?", ha aggiunto il regista.

Gunn ha continuato a respingere alcune folli accuse che derivavano dal fatto che Nathan Fillion aveva accidentalmente affermato di essere stato scelto per il ruolo di Lanterna Verde alla première di The Suicide Squad quando, in realtà, ciò accadde a quella di Guardiani della Galassia Vol. 3.

L'intera faccenda è piuttosto bizzarra e chiaramente non c'è verità nel fatto che Gunn abbia un piano segreto per rendere suo questo franchise. Tuttavia, non aiuta il fatto che sta ingaggiando molti degli attori con cui ha lavorato nel DCEU, il tutto mentre sostuisce artisti del calibro di Cavill e Ben Affleck, che hanno una base di fan accanita. Superman uscirà attualmente nelle sale l'11 luglio 2025.