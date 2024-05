Superman: chi sta attaccando Metropolis nella foto diffusa da James Gunn?

Dopo l'eccitazione per la comparsa in rete della prima foto ufficiale di Superman, i fan più attenti si sono concentrati nei dettagli della foto pubblicata ieri da James Gunn via social media. Tra i quesiti che si rincorrono sul web, sono in molti a chiedersi chi sta attaccando Metropolis mentre il Superman di David Corenswet si infila gli stivali, preparandosi a entrare in azione.

Alle spalle di Superman un'enorme vetrata si affaccia sui grattacieli di Metropolis illuminati, mentre il cielo plumbeo è solcato da una nuvola infuocata. Potrebbe trattarsi di un gigantesco pianeta o di una nave spaziale, dalla foto non è chiaro, ma quel che è certo è che Metropolis è sotto attacco.

Dato che James Gunn ha affermato che il cattivo principale di Superman sarà il Lex Luthor di Nicholas Hoult, viene spontaneo chiedersi cosa stiamo vedendo nella foto e da dove proviene l'oggetto gigante che sta attaccando la città. Ecco le potenziali ipotesi formulate da Comicbookmovie.

Che cos'è l'oggetto infuocato che compare nel cielo di Metropolis?

Nella carrellata di ipotesi sulla natura della minaccia che sta per abbattersi su Metropolis, viene subito alla mente il Mangiatore di Soli. Apparso per la prima volta in All-Star Superman, il Mangiatore di Soli risiede nella Fortezza della Solitudine ed è una specie di animale domestico per l'Uomo d'Acciaio, anche se potente, poiché la creatura mangia letteralmente i soli. Quando il malvagio Solaris (di cui parleremo più avanti) attacca la Terra, il Mangiatore di Soli arriva in aiuto di Kal-el ma alla fine incontra la sua morte. Sappiamo che la Fortezza della Solitudine apparirà nel reboot di James Gunn. Quali sono le probabilità che il Mangiatore di Soli compaia in un cameo?

Veniamo a Solaris. Come ha anticipato James Gunn, tra le fonti di ispirazione del suo Superman c'è proprio All-Star Superman, e un'altra entità centrale che appare nel fumetto è Solaris. È un computer solare artificiale ingaggiato da Lex Luthor per depotenziare l'Uomo d'Acciaio facendo diventare il sole rosso. Superman riesce a sconfiggere il potente computer, ma usa gli ultimi suoi poteri per trasformare il sole da rosso in blu, una condizione che di solito dà ai kryptoniani più potere. Tuttavia, nel caso di All-Star Superman, l'Uomo d'Acciaio stava già morendo a causa delle sue cellule saturate dall'energia solare e il sole che diventa blu non fa altro che accelerare la sua morte.

Superman: Legacy, una foto del cast

Non c'è stato alcun indizio che il villain Mongul apparirà in Superman (anche se sua figlia è apparsa in The Suicide Squad di James Gunn), ma la sfera che attacca Metropolis nella prima immagine del film sembra stranamente simile alla nave del personaggio, Mondoguerra. Più un pianeta mobile che una nave spaziale, MOndoguerra costituisce una risorsa insostituibile nel tentativo di Mongul di dominare la galassia. Se il nuovo Superman vuole distinguersi dalle passate iterazioni cinematografiche dell'Uomo d'Acciaio, non ci sono opzioni migliori dell'introduzione di Mongul e Mondoguerra.

E parlano di villain e dei loro mezzi, impossibile non pensare alla nave spaziale a forma di teschio di Brainiac, la cui apparizione è il sogno proibito dei fan dei fumetti DC più fedeli. Sebbene nell'immagine manchino i tentacoli che tipicamente adornano la nave spaziale di Brainiac, è noto che varie versioni della navicella spaziale del computer kryptoniano hanno tentacoli retrattili... Come accennato in precedenza, non ci sono molti cattivi migliori di Mongul da contrapporre all'Uomo d'Acciaio. Sul grande schermo, Brainiac è uno di questi. Ma la natura dell'oggetto misterioso anticipato nella foto da James Gunn, probabilmente, verrà svelata solo al momento dell'uscita di Superman, a luglio 2025.