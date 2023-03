Superman: Legacy, James Gunn conferma che sarà il regista del film e svela la data di uscita

James Gunn ha confermato che sarà il regista del film Superman: Legacy, svelandone inoltre la data di uscita. L'appuntamento per i fan della DC è stato fissato all'11 luglio 2025 negli Stati Uniti, giorno che per il filmmaker ha un significato molto speciale.

Nel suo post, James Gunn ha spiegato: "Sì, sarò il regista di Superman: Legacy che verrà distribuito nelle sale l'11 luglio 2025. Mio fratello Matt, quando ha visto la data di uscita, ha iniziato a piangere. Gli ho chiesto perché. Mi ha risposto: 'Ehi, è il compleanno di papà'. Non me ne ero reso conto".

Il filmmaker ha ricordato: "Arrivare a questo punto è stata una lunga strada. Mi avevano offerto la regia di Superman anni fa. Inizialmente ho detto di no perché non avevo in mente un modo per farlo unico, divertente ed emozionante, in modo da dare a Superman la dignità che meritava. Poi, poco meno di un anno fa, ho pensato a un modo, a molti aspetti legati all'eredità di Superman, al fatto che entrambi i suoi genitori kryptoniani aristocratici e i suoi genitori agricoltori del Kansas lo hanno reso chi è e lo hanno portato a compiere quelle scelte".

James ha così aggiunto: "Quindi ho scelto finalmente di occuparmi della sceneggiatura. Ma esitavo a occuparmi della regia, nonostante Peter Safran e altri mi tormentassero perché accettassi l'impegno".

Gunn ha voluto chiarire: "Solo perché scrivo qualcosa non vuol dire che lo senta abbastanza adatto a me, visivamente ed emotivamente, al punto da trascorrere due anni dirigendolo, specialmente quando si tratta di qualcosa di così importante. Ma, per farla breve, amo lo script e sono incredibilmente entusiasta mentre iniziamo questo percorso".