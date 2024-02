Superman: Legacy, tutti i personaggi del cast e i loro ruoli riassunti in un'infografica

Nella giornata di ieri, James Gunn ha immortalato in uno scatto tutti i membri del cast di Superman: Legacy, pronti per iniziare i lavori al tavolo di lettura in vista delle riprese del film, che cominceranno la settimana prossima.

Il cast includerà, tra gli altri, David Corenswet nei panni di Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nicholas Hoult, che nella foto appare già con la testa rasata e quindi pronto a interpretare Lex Luthor, e ancora Skyler Gisondo nel ruolo di Jimmy Olsen, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillon nel ruolo di Guy Gardner e Isabella Merced nel ruolo di Hawkgirl.

Superman: Legacy, il cast del film al completo

Se siete rimasti confusi da tutti questi nomi, sappiate che non siete i soli. Un utente di X ha riassunto i ruoli degli attori presenti nella foto postata da Gunn in un'infografica molto dettagliata. La trovate di seguito:

La prima sinossi ufficiale del film, molto breve, recita: "Superman, un reporter alle prime armi di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent."

Superman: Legacy arriverà nelle sale l'11 luglio 2025.