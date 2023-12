Superman: Legacy, James Gunn conferma: Lex Luthor sarà interpretato da Nicholas Hoult

A distanza di qualche settimana dalle prime indiscrezioni, James Gunn ha confermato che Nicholas Hoult interpreterà il villain Lex Luthor nel suo film Superman: Legacy.

Il regista, coinvolto anche come sceneggiatore del progetto tratto dai fumetti della DC, ha condiviso un post accompagnato da una foto che lo ritrae accanto all'attore.

La conferma del regista

James Gunn ha dichiarato online: "Sì, finalmente posso rispondere, Nicholas Hoult sarà Lex Luthor in Superman: Legacy e non potrei essere più felice. Siamo andati a cena la scorsa sera per festeggiare e parlare di come possiamo creare un Lex che sarà diverso da tutto quello che avete visto prima e non dimenticherete mai".

Il filmmaker ha aggiunto: "'Ma James, ne abbiamo sentito parlare settimane fa, perché non ci hai detto che era vero?'. Perché, anche se ne stavamo parlando, non era finale fino a un paio di giorni fa e non voglio dirvi qualcosa se non c'è qualcosa di certo. In ogni caso, brindiamo a Lex (e Nicholas!), uno dei miei personaggi preferiti nel DCU".

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

La trama del film

Superman: Legacy racconterà la storia del giovane Clark Kent mentre cerca di trovare un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e la vita sulla Terra a Smallville, in Kansas. Il giovane incarnerà la verità, la giustizia e lo stile di vita americano, venendo guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera questo sentimento qualcosa di passato.

Nel film David Corenswet sarà l'eroico protagonista. Rachel Brosnahan interpreterà invece Lois Lane, Nathan Fillion sarà Guy Gardner/Green Lantern, Isabela Merced avrà il ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi sarà Mister Terrific, Anthony Carrigan avrà il ruolo di Rex Mason/Metamorpho, e Maria Gabriela de Faria sarà Angela Spica/The Engineer.

Completano il cast Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher e Skyler Gisondo che sarà il fotografo Jimmy Olsen.