Superman Legacy: il cast del film di James Gunn riunito per il primo tavolo di lettura, ecco le foto

Il cast di Superman: Legacy si è riunito per il primo tavolo di lettura e James Gunn, regista e sceneggiatore dell'atteso film, ha condiviso una foto degli interpreti insieme.

Un'immagine pubblicata su Instagram da Isabela Merced, inoltre, sembra aver svelato il simbolo del supereroe che verrà utilizzato nel progetto.

Le star insieme

Il regista James Gunn ha regalato ai fan sui social la prima foto che ritrae tutte insieme le star di Superman: Legacy.

Gli interpreti si sono trovati ad Atlanta, dove hanno partecipato al primo tavolo di lettura.

Il filmmaker, nella sua didascalia, ha inoltre svelato che è stata "una giornata meravigliosa".

Superman: Legacy, una foto del cast

Isabela Merced, che nel film ha la parte di Hawkgirl, ha inoltre pubblicato una foto in cui si vede il simbolo iconico di Superman e lo stile del logo sembra molto simile a quello usato nel 1996 in Kingdom Come di Mark Waid e Alex Ross.

Superman: Legacy, una foto scattata durante il tavolo di lettura

Superman: Legacy, Mr. Terrific, Metamorpho e tanti altri nel cast: qual è il piano di James Gunn?

Il ritorno di Superman sul grande schermo

Nel cast del film Superman: Legacy, oltre a David Corenswet nella parte di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan che sarà Lois Lane, ci sarà Nicholas Hoult che sarà il villain Lex Luthor.

Tra gli interpreti anche Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner che sarà un membro delle Lanterne Verdi, e Isabela Merced che interpreta Hawkgirl.

La prima sinossi ufficiale del film, molto breve, dichiara: "Superman, un reporter alle prime armi di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent."