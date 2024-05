Superman: pioggia di meme per la prima foto del costume di David Corenswet

Immediatamente dopo la diffusione della prima immagine di Superman da parte di James Gunn, il mondo del web si è scatenato con una pioggia di meme che hanno preso di mira la posa e il costume di David Corenswet.

Quello che succede fuori dalla finestra di Superman è sicuramente interessante. Un'esplosione colorata scuote lo skyline di Metropolis, che Superman sembra ignorare. Inoltre, ricorda colpevolmente le immagini generate dall'IA così diffuse in rete in questi giorni.

Il DCEU è stato spesso oggetto di scherno, con la conseguente creazione di ogni sorta di meme per deriderlo. Sfortunatamente, le cose non sembrano essere cambiate per il DCU, poiché i fan e il popolo di internet hanno iniziato a modificare lo sfondo - e persino a sostituire Superman - per generare meme su meme.

Probabilmente questa non è la risposta che i DC Studios o Gunn si aspettavano, e anche se è improbabile che abbia importanza, visto che una prima conferma della fattura del film arriverà solo con il primo trailer, non è esattamente il miglior inizio di una campagna di marketing che abbiamo mai visto. Ecco di seguito alcuni meme già divenuti celebri:

La nuova avventura di Clark Kent avrà come protagonista David Corenswet nella parte di Clark Kent. Accanto a lui ci saranno anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Wendell Pierce, Maria Gabriela, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabela Merced, Neva Howell e Nathan Fillion.

Superman: Legacy, chi è David Corenswet, l'attore scelto da James Gunn come nuovo Clark Kent

Nel film si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas. Il film uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.