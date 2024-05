Superman: il personal trainer di David Corenswet svela il workout che ha trasformato l'attore in Clark Kent

Il personal trainer dell'attore David Corenswet ha condiviso online i dettagli del workout necessario per la sua trasformazione in Superman.

James Gunn ha condiviso pochi giorni fa la prima foto di David Corenswet nel ruolo di Superman e il personal trainer dell'interprete di Clark Kent ha ora svelato i dettagli del workout necessario alla sua trasformazione nel supereroe.

Online è stata infatti condivisa un'immagine e Paolo Mascitti ha poi parlato alla versione britannica di GQ come l'attore sia riuscito ad aumentare la sua massa muscolare di quasi 20 kg.

La preparazione dell'attore

L'allenatore di David Corenswet ha raccontato che la preparazione fisica dell'attore è iniziata cinque mesi prima dell'inizio del lavoro sul set di Superman e James Gunn aveva una visione specifica per il progetto e per il suo protagonista. L'interprete di Clark Kent è alto due metri, ma il filmmaker voleva che aumentasse la sua massa muscolare, prendendo grazie al workout circa 20 chili.

Mascitti ha quindi aggiunto che la star del nuovo film della DC sta continuando a mantenersi in forma, anche se le sessioni di allenamento sono scese e ora gli appuntamenti con il personal trainer sono solo 3-4 ogni settimana. Corenswet, tuttavia, si allena da solo per circa 2 ore ogni giorno.

L'esperto ha poi svelato che l'allenamento è composto da sessioni di piegamenti, oltre a trazioni alla sbarra ed esercizi per i muscoli del dorso.

Corenswet ha seguito il programma di persona e tramite FaceTime, non essendo sempre a Los Angeles, oltre ad avere una dieta da 6000 calorie giornaliere, ritrovandosi ogni tanto a discutere con Mascitti a causa della sua passione per i cereali.

Nel cast del film scritto e diretto da James Gunn, in arrivo nelle sale nel luglio 2025, ci saranno anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Wendell Pierce, Maria Gabriela, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Sean Gunn, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Isabela Merced, Neva Howell e Nathan Fillion.

Nel film si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas.