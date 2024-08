Super/Man: The Christopher Reeve Story, primo poster del film sul leggendario interprete dell'Uomo d'Acciaio

Sarebbe difficile trovare un fan dell'Uomo d'Acciaio che non consideri Christopher Reeve il miglior Superman in carne e ossa, e per molti la sua interpretazione dell'iconico supereroe della DC Comics è tra le migliori che abbiamo mai visto in un film tratto da un fumetto.

Reeve ha interpretato Clarke Kent/Superman in quattro film e le sue interpretazioni rimangono ancora oggi altrettanto influenti e ispiratrici. L'attore ha recitato in numerosi altri titoli dopo aver appeso il mantello al chiodo, prima del fatidico infortunio in un incidente quasi mortale a cavallo nel 1995 che lo ha lasciato paralizzato dal collo in giù.

Dopo l'incidente, Reeve è diventato un instancabile attivista nella ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale, nonché un appassionato sostenitore dei diritti e dell'assistenza alle persone con disabilità, pur continuando la sua carriera nel cinema davanti e dietro la macchina da presa.

Superman: il figlio di Christopher Reeve, Will, avrà un cameo nel film

I dettagli di Super/Man: The Christopher Reeve Story

Il nuovo film dei registi di McQueen Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, Super/Man: The Christopher Reeve Story, si concentra sulla vita e sulla carriera straordinarie del leggendario attore e presenta spezzoni di interviste e filmati dietro le quinte mai visti prima. Il primo trailer verrà rilasciato domani, mentre di seguito potete vedere l'emozionante poster.

Reeve ha raggiunto la fama mondiale come Superman negli anni '70, ma la sua vita è cambiata per sempre quando è rimasto paralizzato dal collo in giù a causa di una lesione spinale nel 1995. Dagli inizi come attore di teatro, alla superstar mondiale, fino al suo impegno di attivista dopo il terribile incidente, questo bellissimo ritratto a cuore aperto intreccia filmati d'archivio, filmati amatoriali, interviste con amici e familiari, la presenza ricorrente dell'amico di lunga data Robin Williams e lo stesso Reeve che racconta la sua autobiografia Still Me del 1999.

Questo emozionante ritratto cinematografico, che ha ottenuto una standing ovation alla sua prima al Sundance, è complesso, e a volte conflittuale, come lo stesso Reeve. Oltre a raccontare le lotte e le controversie che l'attore ha incontrato dopo il 1995, il film dei registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui evidezia la figura dell'attore come attivista nella difesa della disabilità. Super/Man: The Christopher Reeve Story uscirà prima negli Stati Uniti il 21 settembre.