Superman: Jacob Elordi di Euphoria tra i papabili. Una fan-art mostra che sarebbe perfetto

Il 2022 in casa DC si chiude con una conferma: Henry Cavill non sarà più Superman e al suo posto verrà scelto un attore più giovane che sarà protagonista di un film scritto da James Gunn, nuovo co-CEO dei DC Studios.

I casting non sono ancora iniziati, ma in rete inizia a diventare insistente la voce che vedrebbe Jacob Elordi, noto per il ruolo di Nate Jacobs nella serie HBO Euphoria, in lizza per vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio. Sui social è spuntata un'immagine fan made che ritrae l'attore con indosso il costume di Superman preso dal film mai realizzato di J.J. Abrams, ovvero Superman: Flyby.

Elvis and Me: Jacob Elordi e Cailee Spaeny sono Elvis e Priscilla Presley sul set di Sofia Coppola (FOTO)

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul nuovo film di Superman, che non sarà una classica storia di origini, come confermato dallo stesso James Gunn su Twitter: "Non è una storia delle origini perché non sta incontrando alcuni dei personaggi principali per la prima volta, è semplicemente più giovane".

Come dichiarato alcuni giorni fa, il film in arrivo si concentrerà sulla vita da giornalista di Clark Kent a Metropolis, ma Superman esiste già in quel determinato contesto. Dal momento che il nuovo film si concentrerà su una versione più giovane dell'uomo d'acciaio, la presenza di Henry Cavill non è stata più ritenuta necessaria.