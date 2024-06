Superman: Warner vuole omaggiare Christopher Reeve ma sbaglia sia il nome che il film

Pochi istanti fa, l'account britannico di Warner Bros. ha postato una scena con il Clark Kent di Christopher Reeve in omaggio al personaggio e all'iconica iterazione di Superman portata al cinema dall'attore, solo che ha fatto un pasticcio.

Nell'account, il nome del compianto e indimenticato attore è scritto in modo sbagliato, Reeves anziché Reeve, e come se non bastasse anche la pellicola citata è errata: non si tratta infatti di una scena tratta da Superman (1978) di Richard Donner, bensì della sequenza in palestra presa da Superman IV (1987).

Nella sequenza, l'impacciato Clark Kent di Reeve è in palestra per allenarsi un po' e quello che ne consegue è una gag comica per sfruttare le doti nascoste del suo personaggio, in realtà l'Uomo d'Acciaio.

Arriva il Superman di James Gunn

Nelle ultime ore sono emerse tantissime foto dal set della nuova versione del DC Universe, che vedrà David Corenswet ereditare proprio i panni che furono di Reeve. Abbiamo visto sia il suo look con il costume che quello nei panni di Clark Kent; in altre immagini abbiamo potuto dare un primo sguardo alla Lois Lane di Rachel Brosnahan e più recentemente al Lex Luthor di Nicholas Hoult.

Superman: David Corenswet rivela quali fumetti hanno influenzato il reboot

Sebbene la trama sia ancora avvolta nel mistero, le immagini dal set di Cleveland - dove si stanno attualmente svolgendo le riprese in esterna - mostrano un Superman arrestato dal personaggio di Engineer e una figura misteriosa come potrebbe essere Ultraman, ovvero una variante dello stesso supereroe nei fumetti. Sul set abbiamo visto anche il Rick Flag Sr. di Frank Grillo, che debutterà prima in versione animata in Creature Commandos.

La serie animata farà da apripista al DC Universe di James Gunn a dicembre, che proseguirà appunto con il film sull'Uomo d'Acciaio l'11 luglio 2025. Dopodiché, il progetto successivo a debuttare dovrebbe essere la Stagione 2 di Peacemaker.