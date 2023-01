James Gunn è stato brutalmente sincero su DC Extended Universe e SnyderVerse: "Era tutto incasinato"

In occasione del lancio dei DC Studios, e della "rinascita" del DC Universe, James Gunn ha deciso di esprimere la sua onesta e diretta opinione riguardo all'universo narrativo precedentemente costruito in casa Warner, e al cosiddetto Snyderverse. I grandi cambiamenti, sia ai vertici che in basso, stanno cominciando a delineare il futuro dei nuovi progetti tratti dai fumetti, cercando di ricostruire dalle basi qualcosa che forse non è mai decollato del tutto.

Durante l'evento recentemente ospitato dalla Warner Bros. in cui è stato presentato alla stampa specializzata il primo capitolo del DCU, James Gunn ha espresso apertamente il proprio pensiero riguardo alla strada percorsa finora, e a quella che si dovrà percorrere. Queste sono state le sue parole tramite Screen Rant: "Volevo prendermi cura di questi personaggi. Sappiamo tutti che è stata una strada incasinata per molti di loro, negli ultimi anni [...] e ho seriamente pensato che si sarebbe trattato di una sfida, ma penso che ci sia la possibilità di creare qualcosa di veramente meraviglioso con loro. [...] La storia fino ad ora è stata m***a!".

Gunn ha proseguito ricordando: "La DC ha vissuto un viaggio davvero incasinato. Penso che in pratica non ci fosse nessuno che si occupasse del loro valore, e che distribuissero proprietà intellettuali a qualsiasi creativo che sorridesse a chiunque fosse al comando. Non è mai stato dato alcun potere reale alle persone in carica, quindi qualcuno poteva sempre scavalcare e fare quello che voleva".

Gunn ha quindi continuato: "Avevamo il DCEU, che poi è diventato la Joss Whedon Justice League, poi lo Snyderverse, e poi questo. Abbiamo avuto anche Wonder Woman e Wonder Woman 2, che non corrisponde nemmeno a quello che è successo nel primo film. Poi l'Arrowverse e anche noi con The Suicide Squad e Peacemaker... Quindi, come possiamo mettere insieme queste cose e dar loro un senso e unificarle e farle diventare un vero universo - un vero mondo?".

Le parole di James Gunn, per quanto dure, non sono troppo lontane dalla realtà. Adesso che lui e Peter Safran sono al comando la situazione riuscirà finalmente a muoversi nella giusta direzione?