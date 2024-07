Lo stunt-man più piccolo del mondo, tutti i suoi ruoli da Superman a Il Signore degli Anelli

Probabilmente è apparso in tutti i film che avete amato e non lo avete mai notato prima: il duro lavoro dello stunt-man più piccolo di sempre

Nel corso di una recente intervista, Kiran Shah, lo stunt-man più piccolo del mondo, ha parlato della sua lunga e meravigliosa carriera in film come Superman e Il Signore degli Anelli.

Forse non è un'iperbole dire che Shah ha partecipato a più blockbuster di chiunque altro al mondo. In un'intervista al The Guardian, ha raccontato la sua straordinaria e prolifica carriera, un sogno che aveva da bambino e che è riuscito a trasformare in realtà.

"Quando avevo circa sei o sette anni", ha raccontato, "prendevo in giro mio zio. Replicavo i suoi movimenti e i suoi modi di fare, ma li rendevo più grandiosi e divertenti, e la gente rideva. Pensai subito: 'Sì, voglio lavorare nel cinema'".

R2D2 e C-3PO in Guerre stellari

Il provino per George Lucas

La sua carriera è iniziata con il botto, ovvero nel primo film della saga di Star Wars. "Questa piccola produzione di fantascienza cercava un uomo molto piccolo", ha raccontato. "Durante l'audizione, [George Lucas] mi disse: 'Puoi entrare in quella specie di pattumiera?'. Ero un po' troppo alto, ma riuscii ad entrare, hanno messo il coperchio e lui mi ha detto: 'Puoi guardare a sinistra e a destra?'".

Shah non aveva idea che stava facendo l'audizione per il ruolo, che sarebbe diventato presto iconico, di R2-D2. Alla fine non ottenne la parte, ma trovò un agente grazie al direttore del casting di Lucas. Questo sarebbe stato l'inizio di una carriera che sarebbe entrata nei libri di storia.

Christopher Reeve èSUPERMAN

I ricordi sui set di Superman e Il Signore degli Anelli

Tra le esperienze migliori della sua vita c'è stata quella sul set del primo film sull'Uomo d'Acciaio del 1978. Lo stunt-man ha così ricordato Christoper Reeve: "Entrò Reeve e Donner disse: 'Christopher, ho trovato una controfigura per te!' e mi indicò. L'intera troupe scoppiò a ridere".

La piccola statura di Shah può aver suscitato risate al pensiero che facesse da controfigura a Reeve, alto 1 metro e 80, ma la sua stazza era perfetta per le scene di volo ambientate in un paesaggio urbano retroproiettato che poteva essere ripreso a qualsiasi distanza. Così, Shah ha indossato l'iconico costume. "È stato davvero fantastico", ha ricordato. "Mi sono sentito davvero Superman!".

Tuttavia, "il lavoro più bello della mia vita", secondo Shah, è stata la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Si è divertito moltissimo a fare acrobazie negli splendidi paesaggi della Nuova Zelanda e ha fatto da controfigura agli hobbit, compreso il Frodo Baggins di Elijah Wood. Shah ha dovuto studiare i movimenti di Wood per adattarli al suo personaggio: "Devi replicare tutto, capire cosa sta affrontando il personaggio".