Superman: Legacy, James Gunn svela un brano che NON sarà nella soundtrack

James Gunn è attualmente al lavoro sulla pre-produzione di Superman: Legacy, del quale trapelano pochissimi dettagli. Il regista, che è molto attivo sui social, ha però confessato a un utente che un brano in particolare non farà parte della soundtrack.

Gunn è noto per aver assemblato alcune delle migliori soundtrack di sempre nei suoi film, dalla trilogia dei Guardiani della Galassia a The Suicide Squad - Missione Suicida e Peacemaker, e anche per la colonna sonora di Superman: Legacy pare adotterà un approccio simile.

Tuttavia, alla precisa domanda di un utente che gli chiedeva se magari avesse pensato di inserire il brano Kryptonite dei 3 Doors Down, dato l'ovvio riferimento, Gunn ha escluso categoricamente la cosa: "Non succederà", è stata la risposta del regista.

Gunn scriverà e dirigerà il prossimo film sul supereroe dell'Universo DC. Il film "racconterà la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville. Egli è l'incarnazione della verità, della giustizia e dell'american way, guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera ormai la gentilezza fuori moda".

Superman: Legacy debutterà nelle sale l'11 luglio 2025.