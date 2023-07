Superman: Legacy, si lavora già alla colonna sonora e James Gunn anticipa: 'Non sarà un origin movie'

James Gunn anticipa qualche dettaglio su Superman: Legacy, come la presenza o meno di determinatie scene nel film o a che punto è lo sviluppo della colonna sonora.

Sembra che Superman: Legacy non racconterà nuovamente le origini di Clark Kent. È questo quanto affermato da James Gunn che, oltre ad aggiornarci sulla colonna sonora del film, ha anche anticipato che non vedremo un giovane Clark sullo schermo.

Dopo l'annuncio degli interpreti di Clark e Lois in Superman: Legacy, sono tanti i rumor che continuano a spuntare sul film DC scritto e diretto da James Gunn con protagonista l'Uomo d'Acciaio.

Tra questi, alcuni ci ha tenuto a commentarli lo stesso Gunn, che sui suoi account social ci ha dato qualche anticipazione su ciò che vedremo o meno nella pellicola.

Niente origini e giovane Clark

"Credo che abbiamo già visto a sufficienza le sue origini sul grande schermo, arrivati a questo punto" avrebbe infatti affermato il papà del DCU su Bluesky, come riporta The Direct, e avrebbe poi aggiunto su Instagram "Non vedremo Clark da giovane".

Pare dunque che quella di David Corenswet possa essere l'unica versione di Kal-El a cui assisteremo in Superman: Legacy, ma resta da vedere come sarà sviluppata la sua storia.

Musica Maestro!

Intanto, quando c'è James Gunn al timone di un progetto, i pensieri vanno subito alla musica che lo accompagnerà (dopotutto, le colonne sonore dei film di Guardiani della Galassia sono senza ombra di dubbio tra le più epiche dei cinecomic), e sembra che anche il regista abbia già la mente rivolta alla colonna sonora di Superman: Legacy, sebbene le riprese del film non siano ancora iniziate.

"Ho più di un'idea e, come sempre, stiamo già sviluppando la colonna sonora" ha anticipato Gunn su Twitter, in risposta alla domanda di un fan "Stiamo mettendo in pratica un approccio differente, unico [da quel punto di vista]"

Superman: Legacy arriverà nel 2025 al cinema.