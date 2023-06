Superman: Legacy, chi è David Corenswet, l'attore scelto da James Gunn come nuovo Clark Kent

David Corenswet è stato ufficialmente scelto per il ruolo di Clark Kent in Superman: Legacy, scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla carriera dell'attore 29enne.

Dopo giorni di suspence, James Gunn ha rotto gli indugi annunciando la sua scelta per il nuovo Clark Kent, scelta caduta su David Corenswet. Sarà l'attore 29enne, il cui nome è ancora relativamente poco noto, a caricarsi sulle spalle il ruolo di protagonista di Superman: Legacy, film che rappresenterà una svolta per il DC Universe.

Superman: Legacy rappresenterà l'inizio ufficiale della prima fase del DCU, intitolata "Capitolo 1: Dei e mostri". Il film sarà scritto e diretto da James Gunn in persona, che ieri ha confermato l'ingaggio di David Corenswet come nuovo Clark Kent e di Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Ma scopriamo qualcosa in più sull'attore che incarnerà il primo, e più celebre, supereroe DC, raccogliendo il testimone da Henry Cavill.

La carriera di David Corenswet prima di Superman

Pur avendo partecipato ad alcuni progetti di alto profilo, David Corenswet è un nome ancora relativamente poco noto a a Hollywood, il che lo rende un'ottima scelta per interpretare Superman, proprio come i precedenti interpreti di Clark Kent. Il primo importante ruolo di Corenswet è stato in The Politician di Ryan Murphy. La serie lo ha visto interpretare il ruolo di River Barkley, giovane studente che si toglie la vita perché incapace di reggere la pressione e le aspettative su di lui.

L'attore è tornato a lavorare con Murphy e Netflix nella pluripremiata Hollywood, serie limitata in cui interpretava Jack Castello, un aspirante attore che scala i ranghi dell'industria cinematografica. Il ruolo successivo è stato nella serie limitata della HBO We Own This City, dramma poliziesco sulla corruzione nella Gun Trace Task Force del dipartimento di polizia di Baltimora. Qui Corenswet si è cimentato con un ruolo diverso da quello a cui è abituato, dando vita a David McDougall, un investigatore veterano.

Finora i ruoli principali di Corenswet sono stati tutti sul piccolo schermo, ma l'attore è apparso anche in alcuni film: nella romcom Netflix Linee Parallele, a fianco di Lili Reinhart, e nell'acclamato horror di Ti West Pearl, dove ha interpretato l'interesse sentimentale della protagonista Mia Goth.