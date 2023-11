Superman: Legacy, James Gunn svela nuovi dettagli tra cui quando vedremo il costume di David Corenswet

James Gunn, il regista di Superman: Legacy, ha svelato nuovi dettagli sul suo reboot. Tra questi, Gunn ha rivelato quando vedremo il costume dell'Uomo d'acciaio interpretato da David Corenswet. Rispondendo a un fan su Instagram che chiedeva quando verrà rivelato il costume del nuovo Superman, il regista ha risposto: "Sicuramente non prima delle riprese", ricordiamo che la data di inizio riprese è stata annunciata a inizio novembre.

Gunn ha anche condiviso un aggiornamento sul casting rivelando: "Siamo a corto di personaggi da annunciare, ma presto ne comunicheremo un altro paio". A questo proposito, Gunn potrebbe riferirsi al casting in corso per il personaggio di Lex Luthor, ruolo per cui secondo alcuni rumor sarebbe stato scelto Nicholas Hoult.

Inoltre quando un fan ha chiesto se il nuovo reboot avrà un tono dark oppure più leggero, il regista ha risposto: "Avrà entrambi i toni. Come la maggior parte delle storie della vita reale".

Superman: Legacy

Superman: Legacy racconta la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent di Smallville. Il regista ha specificato che il film non seguirà le vicende del kryptoniano da giovane. David Corenswet interpreta l'Uomo d'Acciaio, mentre Rachel Brosnahan sarà Lois Lane. Altre recenti aggiunte al cast includono Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho e Gabriela de Faría nel ruolo di The Engineer. Superman: Legacy uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.