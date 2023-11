Superman: Legacy, James Gunn smentisce una teoria sulla trama legata al Medio Oriente

Nelle ultime settimana, il noto insider Daniel RPK aveva rivelato che parte della trama di Superman: Legacy avrebbe riguardato il conflitto in Medio Oriente, indiscrezione ora smentita da James Gunn in persona.

Anche lo scooper ViewerAnon aveva confermato la notizia, aggiungendo che "i terroristi entreranno in possesso della tecnologia kryptoniana" nel film. La notizia è stata considerata controversa e forse insensibile, considerando la guerra in corso tra Palestina e Israele e altri conflitti politici in Medio Oriente.

Dopo essere stato chiamato in causa da un commento a un recente post su Instagram, James Gunn stesso ha quindi smentito la notizia che il conflitto in Medio Oriente avrebbe fatto parte di Superman: Legacy.

L'utente ha chiesto a Gunn di confermare "per favore" che l'indiscrezione non fosse vera: "Per favore, dicci che il rumor sulla 'minaccia terroristica in Medio Oriente' non è vero". Gunn ha risposto, cercando di fare chiarezza, affermando semplicemente "Non è vero".

Finora, solo pochissimi dettagli sulla trama sono stati confermati da Gunn o dai DC Studios, anche se il film ha già alcuni attori scritturati, tra cui Maria Gabriela de Faria nel ruolo di The Engineer, un nuovo cattivo per il DCU.