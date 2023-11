Superman: Legacy, Nicholas Hoult in trattative per il ruolo di Lex Luthor

Nicholas Hoult sembra abbia ottenuto il ruolo di Lex Luthor nel film Superman: Legacy, il progetto scritto e diretto da James Gunn che darà il via alla nuova fase del DC Universe.

Dopo la fine dello sciopero SAG-AFTRA, tra le fila della Warner è stato ripreso rapidamente il casting per l'atteso progetto tratto dai fumetti.

Il possibile arrivo nel cast

Superman: Legacy avrà come star David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, mentre Rachel Brosnahan sarà Lois Lane.

Nicholas Hoult sembra ora sia stato scelto per la parte dell'iconico villain. L'attore ha già collaborato con Warner in occasione di Mad Max: Fury Road e, recentemente, Juror No. 2 diretto da Clint Eastwood.

Tra gli interpreti del film dovrebbe esserci anche l'attrice venezuelana Maria Gabriel de Faria che interpreterà la villain The Engineer.

Superman: Legacy arriverà nelle sale americane l'11 luglio 2025.

I dettagli sul film

Il cinecomic racconterà la storia del giovane Clark Kent mentre cerca di trovare un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e la vita sulla Terra a Smallville, in Kansas. Il giovane, che sarà interpretato da David Corenswet, incarnerà la verità, la giustizia e lo stile di vita americano, venendo guidato dalla gentilezza umana in un mondo che considera questo sentimento qualcosa di passato.