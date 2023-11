Superman: Legacy, ecco quando partiranno le riprese del film di James Gunn

Lo sciopero degli attori è rientrato, così in un lungo articolo riassuntivo, Deadline ha confermato quali produzioni riprenderanno dopo essere state sospese, ma anche le date di inizio riprese dei nuovi progetti, incluso Superman: Legacy.

Secondo quanto riportato, le riprese del primo lungometraggio del nuovo DC Universe cominceranno nel marzo 2024. Queste dovrebbero quindi protrarsi per diversi mesi, dopodiché lo studio dovrà concentrarsi sulla lunga post-produzione. Insomma, la data d'uscita dell'11 luglio 2025 dovrebbe rimanere invariata, se queste tempistiche verranno rispettate.

Chi sarà il villain di Superman: Legacy?

L'account Twitter ufficiale di Superman ha rivelato tre degli archi dei fumetti del personaggio che hanno ispirato il reboot di James Gunn. Il tweet è stato poi cancellato, ma una delle tre storie elencate alluderebbe alla possibile presenza di Brainiac come principale villain.

I fumetti in questione sono Action Comics #866-780 di Geoff Johns e Gary Frank, altrimenti noto semplicemente come Brainiac. La storia vede l'alieno ossessionato dalla conoscenza Brainiac che punta gli occhi sulla Terra e sull'Uomo d'Acciaio che la protegge. Il cattivo ha la tendenza a recarsi in vari mondi per impossessarsi letteralmente della gente e delle città da aggiungere al suo vasto serbatoio di risorse e conoscenze.

James Gunn fa chiarezza sul nuovo DC Universe: "Nulla è canonico fino a Creature Commandos e Superman: Legacy"

Scritto e diretto da James Gunn, Superman: Legacy vedrà protagonista David Corenswet nei panni di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane.