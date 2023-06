Superman Legacy, il nuovo uomo d'acciaio avrà le classiche mutande rosse? James Gunn è 'indeciso'

Mentre si attendono notizie sul casting di Superman: Legacy, film che segnerà il nuovo ciclo della DC sul grande schermo, i fan continuano a chiedersi se la nuova interpretazione dell'Uomo d'acciaio possa segnare o meno un ritorno al passato indossando i classici mutandoni rossi. A rispondere ci ha pensato James Gunn su Twitter.

"Non è stato ancora deciso, stiamo realizzando tantissimi concept art sia con le mutande rosse sia senza in modo da capire quale versione sembri la migliore. Per quanto mi riguarda, l'aspetto più importante del personaggio va al di là delle sue mutande!". [Era stato lo stesso Gunn alcuni mesi fa a lanciare un sondaggio sui social sulle mutante di Superman e quasi il 60% degli utenti aveva votato per il look di Superman con i mutandoni rossi.

La trama di Superman: Legacy

Come svelato nella prima sinossi di Superman: Legacy, il film dovrrebbe raccontare la storia del viaggio di Superman per riconciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana nei panni di Clark Kent di Smallville, Kansas. È l'incarnazione della verità, della giustizia e dei valori americano, guidati dalla gentilezza umana in un mondo che considera la gentilezza fuori moda.

Superman: Legacy arriverà nelle sale l'11 luglio 2025. Si vocifera che il film potrebbe introdurre anche un nuovo Lex Luthor dopo l'interpretazione fortemente criticata di Jesse Eisenberg nello SnyderVerse.