DC Universe: James Gunn lancia un sondaggio sul costume di Superman

In attesa di scoprire nuove informazioni sull'atteso Superman: Legacy, in arrivo nel 2025, James Gunn ha chiesto il parere dei fan per una parte specifica del costume dell'uomo d'acciaio.

Sarà James Gunn a scrivere il nuovo film sull'uomo d'acciaio, intitolato Superman: Legacy. Un progetto attesissimo che segnerà ufficialmente l'inizio del nuovo DC Universe e vedrà un nuovo attore vestire i panni del celebre supereroe.

Al momento non ci sono dettagli sul casting, ma il regista ha voluto lanciare un divertente sondaggio sul proprio Twitter: "Mutandoni o senza mutandoni?". Chiaro riferimento alla parte specifica del costume di Superman, da sempre oggetto di dibattito tra i fan.

Il 61,3% degli utenti ha votato per i mutandoni, ma Gunn ci ha tenuto a specificare che non si tratta di un sondaggio vero: "Ovviamente tutto questo è stato fatto per puro divertimento. Non sceglieremo se Superman indosserà o meno i mutandoni sulla base di un sondaggio non scientifico su Twitter".

Trattandosi di un'iterazione più giovane dell'uomo d'acciaio, Henry Cavill non farà più parte del DC Universe, come confermato in passato. Sulla questione, a lungo dibattuta dai fan, James Gunn ha voluto commentare in questo modo: "Per me, per questa storia, non è Henry. Mi piace Henry: è un ragazzo grandioso. Penso sia stato trattato male da tante persone, tra cui gli ex vertici di questa società. Ma questo Superman non è Henry per vari motivi".