Superman: Legacy, chi è il nuovo Clark Kent

Chi è il nuovo Superman: James Gunn ha scelto David Corenswet come protagonista di Superman: Legacy, nuovo film sul supereroe DC in uscita nel 2025. Lois Lane è invece Rachel Brosnahan.

È tutto vero: Superman cambia volto. Dopo mesi di speculazione, la notizia è arrivata: Clark Kent ha un nuovo interprete. La scelta è ricaduta su David Corenswet, mentre Rachel Brosnahan è Lois Lane. I due raccolgono il testimone di Henry Cavill e Amy Adams e saranno i protagonisti del film Superman: Legacy, scritto e diretto da James Gunn.

La decisione è stata presa dopo alcuni test compiuti alla presenza anche di Peter Safran, co-CEO di DC Studios, in cui i due attori hanno recitato con i costumi e il trucco dei personaggi. James Gunn ha confermato la notizia tramite social: sul suo account Twitter ha infatti scritto: "È tutto vero! (Non sono soltanto entrambi attori incredibili, ma anche persone meravigliose)".

Warner Bros. non ha ancora comunicato la propria presenza al San Diego Comic-Con 2023: ma se dovesse partecipare, quello sarebbe il momento della presentazione ufficiale dei nuovi protagonisti dell'universo DC.

Restano ora solo due domande: quando esce Superman: Legacy? Secondo quanto sappiamo fino a ora, dovrebbe arrivare nei cinema a luglio 2025. E poi: chi è il nuovo Superman? Su questo spendiamo qualche parola in più.

Chi è David Corenswet, il nuovo Superman

Chi è quindi il nuovo Superman? David Corenswet, classe 1993, ha certamente il physique du rôle: sembra una versione più giovane di Henry Cavill (con qualcosa anche di Tom Welling, protagonista della serie Smalville). Quindi, in poche parole, ha la faccia da Superman.

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

David Corenswet in un'immagine

È nato a Filadelfia da genitori avvocati: quindi il mantello di Superman torna nelle mani di un attore americano. Attore fin da bambino in spettacoli teatrali, il primo ruolo di rilievo al cinema è arrivato nel 2011, con il film Following Chase.

Per ora i progetti più importanti a cui ha partecipato sono televisivi: tra i le serie e i film di David Corenswet ci sono infatti un episodio della serie House of Cards, le serie di Ryan Murphy The Politician e Hollywood, e We Own This City. È anche nel cast dell'horror di Ti West Pearl, in cui recita con Mia Goth.

Chi è Rachel Brosnahan, la nuova Lois Lane

Ha meno bisogno di presentazioni la nuova Lois Lane: Rachel Brosnahan, nata nel 1990, è ormai per tutti "La fantastica signora Maisel". Per il ruolo della comica di stand up Midge Maisel nella serie creata da Amy Sherman-Palladino ha vinto due Golden Globe, due Critics' Choice Award, un Premio Emmy e due Screen Actors Guild Award.

Nata a Milwaukee, nel Winsconsin, e cresciuta a Highland Park, in Illinois, ha frequentato la prestigiosa scuola Tisch School of the Arts di New York.

I'm Your Woman, Rachel Brosnahan: "Il sogno americano non è per tutti: a volte non ti resta che cantare"

The Marvelous Mrs. Maisel: un'immagine di Rachel Brosnahan

Con il collega David Corenswet condivide l'aver preso parte alla serie House of Cards: ha interpretato Rachel Posner, che aveva a che fare con il personaggio di Stamper.

Ha recitato nei cortometraggi di Ari Aster Munchausen e Basically. Tra i film di Rachel Brosnahan più recenti a cui ha preso parte ci sono I'm your woman di Julia Hart e Dead for a Dollar di Walter Hill, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Una cosa è certa: con un'interprete di pregio come Rachel Brosnahan, Lois Lane potrebbe rubare la scena a tutti gli altri personaggi.

Chi è il nuovo Lex Luthor?

Hemlock Grove: Bill Skarsgård interpreta Roman

Insieme ai rumors sui nuovi interpreti di Superman e Lois Lane, circolano da qualche tempo anche quelli sui nuovi attori che avranno i ruoli di Lex Luthor e Jimmy Olsen, amico di Clark Kent.

Per interpretare il nemico di Superman sembra siano tra i favoriti Nicholas Hoult e i fratelli Alexander e Bill Skarsgard.