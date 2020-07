Superman, Henry Cavill fa chiarezza sul possibile ritorno del supereroe

Henry Cavill ha voluto chiarire le voci riguardanti al suo potenziale ritorno nel mondo di Superman, spiegando l'attuale situazione di progetti legati al supereroe.

La star britannica, nei prossimi mesi, sarà impegnato sul set della seconda stagione di The Witcher e Warner Bros, inoltre, non ha ancora svelato se, e in che modo, ha intenzione di far tornare in azione Clark Kent sul grande schermo.

La star britannica ha ammesso: "La quantità di ipotesi, le cose che leggo su internet, è straordinaria e alle volte suscita frustrazione quando le persone considerano delle cose come se fossero dei fatti. Ma invece è 'No, non è il caso. Non è accaduto, e quella conversazione non si è svolta".

Henry Cavill ha aggiunto: "Ma la cosa importante è che le persone sono entusiaste all'idea e penso sia importante essere eccitati nei confronti di un personaggio come Superman".

L'attore ha quindi ribadito: "Superman è un personaggio fantastico. Se le persone ne stanno parlando, anche se si stanno inventando delle cose, va bene perché vuol dire che vogliono rivedere il personaggio. E in un mondo ideale sarei assolutamente felice di poter interpretare nuovamente il personaggio".

Henry Cavill: "Non ho rinunciato al ruolo di Superman, il mantello è nell'armadio!"

L'interprete di Clark Kent, recentemente, ha ammesso più volte di non aver abbandonato il ruolo di Superman e di essere interessato a interpretarlo ancora, condividendo la propria speranza di poter essere il volto del supereroe nei prossimi anni.