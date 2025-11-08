L'uomo d'acciaio: Michael Shannon commenta la controversa uscita di scena di Zod

Michael Shannon è tornato a parlare della controversa uscita di scena di Zod nel film L'uomo d'acciaio, il progetto diretto da Zack Snyder tratto dai fumetti della DC.

Sul grande schermo, nel 2013, si mostrava infatti Superman che decide di uccidere il generale, scelta che aveva scatenato non poche polemiche tra i fan.

La scena al centro delle polemiche

Nel film L'uomo d'acciaio il supereroe toglie la vita al malvagio generale Zod per salvare delle vite innocenti, ma questo non era bastato per mettere a tacere i commenti negativi di numerosi appassionati di fumetti che consideravano la scena non in linea con lo spirito e la personalità di Clark Kent.

Michael Shannon, in un video realizzato per Vanity Fair in cui commenta alcune delle sue performance più famose e memorabili, ha ora offerto il suo punto di vista sulla scelta creativa compiuta da Zack Snyder.

L'interprete del villain ha spiegato: "Immagino che una delle controversie legate a questo film - e Zack ha davvero progettato questo - è che non ci si aspetta che Superman uccida qualcuno, quindi lo metto in una situazione in cui vuole salvare queste persone, deve uccidermi e lo fa, e quello ovviamente ha causato molto dello sturm und drang, se così si può dire".

L'esperienza vissuta sul set

Michael ha tuttavia voluto ribadire che ha amato la collaborazione con il regista: "Mi è piaciuto realmente lavorare con Zack e ho amato realmente realizzare questo film. Penso che molte persone dicano: 'Oh, questo non era il film che fa di solito. Lo ha accettato solo per la paga alta o qualcosa di simile'. Ma sono orgoglioso di questo film. Penso che sia in realtà su qualcosa di importante".

Il regista, recentemente, aveva ricordato proprio il periodo trascorso sul set dei film di Superman condividendo uno scatto inedito di Henry Cavill.

L'arrivo sugli schermi della nuova avventura del supereroe, questa volta interpretato da David Corenswet, ha alimentato ancora una volta i commenti dei fan della DC, divisi tra chi apprezzava l'approccio di Snyder e chi, invece, è d'accordo con la direzione intrapresa sotto la guida di James Gunn.