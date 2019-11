Henry Cavill: "Non ho rinunciato al ruolo di Superman, il mantello è nell'armadio!"

Henry Cavill, in una recente intervista, ha confermato che non ha ancora rinunciato al ruolo di Superman ed è disposto a tornare sul set.

Henry Cavill ha dichiarato, in una recente intervista rilasciata a Men's Health, di non aver ancora detto addio al ruolo di Superman, confermando quindi di essere ancora coinvolto nella produzione dei cinecomic della DC.

L'interprete di Clark Kent nei film della Warner Bros. ha infatti avuto modo di parlare del suo eroico ruolo dichiarando: "Il mantello è nell'armadio". Henry Cavill ha però voluto precisare: "È ancora mio!".

La star ha sottolineato: "Non ho rinunciato al ruolo. C'è ancora molto che devo ancora dare a Superman. Molto da raccontare. Tanto della profondità reale e vera dell'onestà che caratterizza il personaggio in cui voglio immergermi. Voglio che rifletta quanto raccontato nei fumetti".

Henry ha proseguito: "Per me è qualcosa di importante. C'è ancora da fare molta giustizia per Superman. Lo status attuale è 'Si vedrà'".

Per ora la produzione dei film della DC non ha ancora svelato quali sono i progetti futuri dello studio riguardanti Superman e non resta che attendere per scoprire se, e quando, l'attore potrà indossare nuovamente il costume di Superman.

Durante l'attesa Cavill sarà la star di The Witcher, la serie Netflix.