Henry Cavill si è trasformato in Superman per la prima volta in assoluto in questa foto di Zack Snyder

Il regista sta continuando a utilizzare il suo nuovo profilo Instagram per condividere scatti dai set che ha calcato, tra cui anche quest'ultimo che ritrae Cavill con indosso il costume per la prima volta

Con il suo arrivo su Instagram, Zack Snyder ha iniziato a pubblicare immagini dai set degli anni passati e l'ultima arrivata è come specifica lui stesso la prima foto che ha scattato a Henry Cavill con indosso il costume di Superman.

"15 anni fa, in questo giorno, ho premuto il pulsante di scatto e ho incontrato Superman", ha scritto su Instagram il regista de L'uomo d'acciaio. "La prima foto che ho scattato a Henry Cavill, pochi istanti prima che diventasse una leggenda. Scattata con la mia Nikon".

Cavill avrebbe poi interpretato ancora Clark Kent in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Se Snyder fosse riuscito a raccontare la storia che aveva ideato per la sua trilogia Justice League, Superman sarebbe caduto sotto l'influenza dell'Equazione Anti-Vita di Darkseid e avrebbe devastato il mondo nella linea temporale Knightmare di cui abbiamo intravisto alcuni frammenti.

L'uomo d'acciaio rimane un film controverso

La prima pellicola con Cavill nei panni di Superman rimane ancora oggi un film incredibilmente controverso tra i fan della DC. Alcuni hanno apprezzato l'approccio mitico di Zack Snyder ai supereroi, mentre altri hanno ritenuto che abbia reso Superman troppo cupo.

Il film del 2013 ha suscitato molte polemiche, sia per la morte di Jonathan Kent e del Generale Zod, sia semplicemente per la scelta di Jesse Eisenberg nel ruolo di Lex Luthor. Tuttavia, la maggior parte concorda sul fatto che Henry Cavill sia stato un Kal-El degno di nota.

I piani di Snyder per Superman non si sono concretizzati, ma Cavill è tornato nel DCEU nella scena post-credits di Black Adam. Aveva anche girato un cameo per The Flash, anche se i DC Studios hanno poi deciso di eliminarlo per evitare di promettere ai fan una storia che non avrebbero mai visto (alla fine, David Corenswet è stato scelto per interpretare il nuovo Clark Kent del DCU).

Henry Cavill nei panni di Superman in una scena de L'uomo d'acciaio

Chi era Superman per Zack Snyder?

"La gente dice sempre: 'Hai cambiato Superman'. Se sei un appassionato di fumetti, sai che non ho cambiato Superman", aveva affermato in precedenza Snyder. "Se conosci il vero canone, sai che non ho cambiato Superman. Se sei un fan dei vecchi film, sì, l'ho cambiato un po'".

"Il punto è che non ci prendiamo libertà rispetto alle origini dei personaggi nei fumetti... quello che abbiamo fatto è creare un luogo in cui possano davvero essere i personaggi mitologici come sono stati concepiti nei fumetti", aveva aggiunto il regista, aggiungendo: "La tesi di Superman per me è che non si possono semplicemente far agire i supereroi senza conseguenze".