Superman di Henry Cavill apparirà in Black Adam?

Il Superman di Henry Cavill potrebbe fare il suo ritorno in un cameo in Black Adam, le voci sul web si moltiplicano in attesa dell'uscita del cinecomic DC prevista per il 20 ottobre.

Secondo un nuovo rumor diffuso su Twitter, Henry Cavill potrebbe fare ritorno nei panni di Superman in Black Adam, che vedrà il debutto di Dwayne Johnson nei panni del personaggio DC.

L'ultima apparizione di Henry Cavillnel ruolo di Superman risale a 5 anni fa, ma adesso potrebbe essere arrivato il momento del ritorno, almeno stando a quanto rivelato dall'utente Twitter _@MyTimeToShineH, leaker che in passato ha fatto trapelare altri dettagli dai film di supereroi, incluso un presunto sguardo a M.O.D.O.K. in Ant-Man 3. Secondo il leaker, Henry Cavill tornerà come Superman in Black Adam.

Nel tweet si legge: "Sì, Henry Cavill è tornato, indossa il classico costume e mentre si ode la colonna sonora di John Williams dice: 'Dobbiamo parlare con Black Adam'".

Sebbene l'apparizione di Cavill in Black Adam sia stata oggetto di voci per mesi, adesso si moltiplicano le conferme di alcuni addetti ai lavori, tra cui @DanielRPK.

Pare che il costume sfoggiato da Henry Cavill in black Adam sarà simile a quello de L'uomo d'acciaio, ma reso più luminoso per evocare la tavolozza dell'abito di Christopher Reeves. L'uso della colonna sonora di John Williams vieene riproposto dopo il cameo sonoro in DC League of Super Pets.

Non ci resta che attendere l'uscita di Black Adam nei cinema italiani il 20 ottobre per avere la conferma definitivo del cameo di Superman tanto atteso dai fan.