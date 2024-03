Superman, foto fake dal set invadono il web, la risposta di James Gunn: 'Ma vi sembrano vere?'

Al lancio del titolo ufficiale e del logo di Superman: Legacy, ora noto semplicemente come Superman, è seguita la diffusione in rete di foto fake dal set, divenute rapidamente virali. La reazione di James Gunn non si è fatta attendere.

Solo ieri il cineasta a capo della DC ha annunciato l'inizio delle riprese di Superman, diffondendo la prima immagine ufficiale col logo del film che inaugurerà la nuova leg cinematografica DC nell'estate 2025. Le reazioni dei fan non si sono fatte attendere, e c'è perfino chi ha diffuso in rete un paio di foto del protagonista David Corenswet in costume divenute rapidamente virali. Peccato che siano false, come ha ammesso prontamente James Gunn rivolto a un fan a cui ha chiesto su Threads: "A te sembrano vere?"

Superman: Legacy, un annuncio di casting anticipa l'arrivo di un misterioso personaggio

Sul set con James Gunn

Le riperse di Superman sono attualmente in corso. Secondo Daniel Richtman, la troupe si trova attualmente in Norvegia (ipotesi che potrebbe essere confermata dalla neve che appare nel logo) e si sposterà ad Atlanta tra pochi giorni.

Superman vede nel cast Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult in quelli del villain calvo Lex Luthor. Con loro Isabela Merced è Hawkgirl, Edi Gathegi è Mister Terrific, Nathan Fillion interpreta la Lanterna Verde Guy Gardner e Anthony Carrigan è Metamorpho. Sara Sampaio si è unita di recente al cast nel ruolo dell'assistente/amante di Lex, Eve Teschmacher, e Skyler Gisondo è stato scelto per il ruolo di Jimmy Olsen. Nel film compariranno, inoltre, i membri dell'Authority mentre María Gabriela de Faría sarà Angela Spica/The Engineer.

Si dice, inoltre, che la Supergirl di Milly Alcock farà il suo debutto prima del suo film Woman of Tomorrow, ma questa voce deve ancora essere confermata.