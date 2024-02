Superman: James Gunn annuncia l'inizio delle riprese

James Gunn ha annunciato, con un post condiviso sui social, l'inizio delle riprese del film Superman, con star David Corenswet.

Il filmmaker è coinvolto come regista e sceneggiatore delle nuove avventure del supereroe, in arrivo nelle sale nel luglio 2025.

L'annuncio del filmmaker

Sui social, James Gunn ha scritto: "Sono incredibilmente pieno di gioia nell'annunciare l'inizio delle riprese di Superman, avvenuto oggi, 29 febbraio, che per caso - in modo fortuito e non pianificato - coincide con il compleanno di Superman".

Il regista ha aggiunto: "Quando ho finito la prima bozza dello script ho intitolato il film Superman: Legacy. Quando ho concluso la bozza finale, era chiaro che il titolo era Superman".

Il ritorno di Superman sul grande schermo

Nel cast del film, oltre a David Corenswet nella parte di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan che sarà Lois Lane, ci sarà Nicholas Hoult che sarà il villain Lex Luthor.

Tra gli interpreti anche Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner che sarà un membro delle Lanterne Verdi, e Isabela Merced che interpreta Hawkgirl.

La prima sinossi ufficiale del film, molto breve, dichiara: "Superman, un reporter alle prime armi di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent."